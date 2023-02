El español Carlos Sainz Jr., actual piloto de Ferrari, destacó que se trabaja "para lograr un coche más rápido" y se mostró optimista con miras a la temporada 2023 de la Fórmula 1, en la que volverá a compartir equipo con el monegasco Charles Leclerc en la escudería italiana.



"Un coche de Fórmula 1 no se desarrolla para un piloto u otro, sino para ser más rápido y eso es lo que pretendemos lograr", analizó Sainz Jr. al ser consultado sobre las criticas recibidas el año pasado respecto de que la Ferrari estaba diseñada para sus características, publicó el diario español Mundo Deportivo.



El español analizó lo que será la nueva temporada que comenzará en 11 días durante la presentación oficial del modelo SF23 de Ferrari que se llevó a cabo en Maranello.



"El año pasado había gente que decía que el coche fue hacia mi dirección pero no es verdad. Lo puedo decir abiertamente. Lo único que me importa es que sea más rápido y soy optimista porque noto una evolución en relación al año pasado", expresó el español nacido hace 28 años en Madrid.



El calendario oficial de la Fórmula 1 se iniciará con el Gran Premio de Bahréin el próximo 5 de marzo.