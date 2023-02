Racing Club se impuso 3-1 a San Martín de Formosa, en un encuentro jugado en el estadio Centenario de Chaco y válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina.



La apertura del marcador estuvo a cargo de Oscar Chiquichano para los formoseños, mientras que para la "Academia" lo dieron vuelta Oscar Opazo, Gabriel Rojas y el peruano Paolo Guerrero.



Antes del minuto de juego, una desinteligencia del arquero Gabriel Arias en el área chica, tras la presión de Ariel Vega, le permitió al conjunto formoseño abrir el marcador con el tanto de Chiquichano luego del pase de Ledesma.



El gol del conjunto del torneo Federal A no incomodó a la "Academia" que manejó la pelota con tranquilidad y de a poco se fue acercando al arco de David Correa, aunque sin precisión.



Los formoseños tuvieron poco contacto con la pelota, pero cada vez que lo hicieron intentaron ser verticales para mantener alerta a Arias.

A los 26 minutos el colombiano Edwin Cardona ensayó un remate de tiro libre que tenía destino de red, pero que el arquero Correa evitó la caída de su valla con una volada espectacular.



El conjunto de Gago continuó buscando, circuló la pelota de un lado a otro, pero se encontró con un equipo formoseño que se paró firme en el mediocampo y aún más en la zona defensiva.



Después de tanto buscar el arco rival, el chileno Oscar Opazo sacó un remate potente desde el sector izquierdo del área grande que terminó en gol tras la habilitación de Jonathan Gómez y luego de varias atajadas del arquero Correa, la figura de la primera etapa.



El comienzo del segundo tiempo, Racing volvió a manejar la pelota con paciencia, pero sin ser claro, sin poder ser profundo, por lo que no supo cómo sorprender a su rival.



Los formoseños, con el empate, volvieron a hacerse fuertes en defensa, apelaron al contragolpe, aunque sin sorprender a Arias, con el objetivo claro de llegar al final con la chance de definir el cruce desde los doce pasos.



A falta de cinco minutos para la finalización del encuentro el chileno Oscar Opazo encaró por el sector derecho, sacó un centro que cacheteó el arquero Correa, en su primera falla del partido, y que le quedó a Gabriel Rojas para definir de primera y darle la ventaja a su equipo.



Cuando parecía que el partido terminaba 2-1 en favor de Racing un tiro libre de Matías Rojas fue desviado por el arquero Correa y en el rebote apareció el peruano Paolo Guerrero para anotar su primer tanto y sellar el resultado.



En los 16avos. de final la "Academia" enfrentará al vencedor del choque entre San Martín de Tucumán y Deportivo Morón. Mientras tanto hoy su presidente, Víctor Blanco, aclaró que "los tiempos de Emiliano Vecchio no son los del club", en el medio de una negociación por la renovación del contrato del volante ex Rosario Central.