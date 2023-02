La esperanza que albergan los productores avícolas es que la influenza aviar, que ya se registró en aves de traspatio (o criadas en gallineros), y aves silvestres, no lleguen a las granjas de producción. En caso de que el virus ingrese a las granjas, no solamente se va a tener que sacrificar la totalidad de la producción y todo lo que sea avícola en tres kilómetros a la redonda, sino que también se deberá iniciar con la vacunación de las aves.

Si la vacuna ingresa "perderíamos algunos mercados de exportación”. Así lo afirmó el empresario avícola, Juan Kútulas, en una entrevista con Radio Nacional.

Salta es una de las provincias que más producción avícola tiene en el norte. Incluso “podríamos decir que exporta a otras provincias”, indicó el empresario. Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca son algunas de las jurisdicciones a las que el mercado salteño se expande.

La exigencia a nivel internacional es que las aves que ingresan no deben contar con anticuerpos, y las vacunas los producen, por lo cual las aves vacunadas no pueden ser diferenciadas de los anticuerpos que produce la misma enfermedad. Así lo explicó a Salta/12 Ximena Menón, directora nacional de Sanidad Animal del SENASA.

“Si un país quiere demostrar que no tiene la enfermedad, es decir que es libre, debe hacerlo haciendo test de laboratorio a las aves y que no tengan anticuerpos, o sea que no están infectadas. Eso es lo que piden los mercados compradores”, añadió la funcionaria al explicar sobre el proceso.

Refuerzo en la bioseguridad

Kútulas afirmó que desde siempre el protocolo de ingreso a los galpones de la producción implica que quienes allí trabajan deben deshacerse de la ropa que traen desde el exterior, bañarse, y ponerse una nueva vestimenta para ingresar a los galpones. Si bien afirmó que hubo algún relajamiento, ahora se busca reforzar las medidas a fin de evitar que el virus ingrese.

Los galpones están cerrados, pero no descartó que ante cualquier eventualidad o error humano, un ave infectada pueda filtrar el virus. Es necesario recordar que no se contrae la enfermedad por comer carne de pollo o sus derivados, ni tampoco hay transmisión de persona a persona.

En el caso de una filtración del virus, el sacrificio de la producción es total, "Y hay que tener espalda", para poder continuar con el emprendimiento.

Observó con preocupación lo que pueda ocurrir en las producciones de traspatio ante la falta de controles como, por el contrario, afirmó que tienen los 15 productores avícolas salteños. Solo en La Silleta, una de las localidades ubicadas en el departamento de Rosario de Lerma, son entre 350 mil y 600 mil gallinas, estimó Kútulas al referirse a la producción avícola de granja.

“A la granja comercial es a la que se debe dar prioridad”, añadió al indicar que además de las faltas de control, las aves de traspatio conviven con la gente y eso también implica un riesgo sanitario.

Por su parte, el titular del Programa de Zoonosis de la provincia, Nicolás Ruiz, dijo a Salta/12 que en la reunión que mantuvieron ante la confirmación de casos de gripe aviar, se decidió el trabajo conjunto con agentes sanitarios. Los trabajadores, que forman parte de la red de Atención Primaria de la Salud (APS), son los que podrán dar la información de quienes cuentan con producción aviar de traspatio y, por lo tanto, hacer las recomendaciones pertinentes. “Estamos trabajando en las áreas operativas del Papa Francisco, Cerrillos, y La Merced”, sostuvo Ruiz. Por las primeras informaciones a su cargo, calculó que solo en esa zona hay 250 productores de aves de traspatio.

Desde la Secretaría de Ambiente, en tanto, se dispuso alerta a los 18 guardaparques de las cuatro áreas protegidas de la provincia: El Palmar, Acambuco, Las Costas y Pintascayo. Estos deberán informar ante la detección de aves silvestres muertas, a fin de convocar inmediatamente al SENASA.

Nueve casos en el país

Hasta el momento en Salta se detectó un solo caso de gripe aviar en una producción de traspatio de la localidad de Cerrillos, ubicado cerca de la capital salteña.

Este es uno de los 9 casos que se confirmaron en el país. Ayer se informó de un nuevo caso detectado en Zapala, provincia de Neuquén.

En muestras tomadas a dos gallaretas (Fulica armillata) encontradas muertas en Laguna Blanca, a 38 kilómetros de Zapala; una de ellas dio positivo a la presencia de influenza aviar, según confirmó ayer el Laboratorio Nacional del Senasa.

Las muestras fueron tomadas por los agentes del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, Martín Cavallari y Luciano Mammoni, quienes acudieron a la zona tras una notificación efectuada por guardaparques del Parque Nacional Laguna Blanca.

De esta manera, de las más de 100 notificaciones recibidas por el Senasa, suman 9 los casos confirmados en aves silvestres y de traspatio a la fecha (5 en Córdoba, 1 en Salta, 1 en Santa Fe, 1 en Jujuy y 1 en Neuquén).

En caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con la enfermedad en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas,se debe notificar al Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa”, enviando un correo electrónico a [email protected]; ingresando al apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un whatsapp al 11-5700-5704.