La comisión de Juicio Político, que por estas horas analiza el accionar de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sigue avanzando y se prepara para recibir a los primeros testigos, una vez aprobada la admisibilidad del proceso.



Así lo confirmó el diputado nacional por La Rioja y vicepresidente de la mesa de trabajo, Ricardo Herrera, por AM750: “Vamos a pasar una etapa más, que es la etapa de la situación de los testigos. Una vez producida la admisibilidad, comienza la producción de la prueba y la sustentación de la prueba ofrecida”.

Los primeros testigos que desfilaron por el Congreso fuerobn los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, así como un puñado de funcionarios de la Corte Suprema.

Además, estarán Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; Cristian Abrita, extitular de la secretaria judicial N5; Silenio Ruiz, secretario judicial de la N 2 Previsional; Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía de Horacio Rosatti.

Presiones a diputados

Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Herrera se refirió a la presión que se está ejerciendo desde diversos medios de comunicación y funcionarios de la oposición y dijo: “Mientras estemos amparados en la Constitución, en el reglamento interno de la Comisión, no tenemos por qué tener ningún tipo de presión”.

“No estamos haciendo nada fuera de lugar. No estamos haciendo nada que no esté ajustado a derecho. Nos estamos haciendo eco de un reclamo que ha empezado con el Presidente de la Nación, que lo han sustentado once gobernadores de las distintas jurisdicciones del país. Miren si no vamos a tener un respaldo suficiente”, comentó.

E insistió: “Lo que tenemos que hacer, porque es nuestro deber, porque no podemos mirar para otro lado, es por lo menos investigar por qué este actuar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Siempre terminan perdiendo los mismos”.