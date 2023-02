El candidato a presidente de Paraguay, Santiago Peña, candidato del expresidente Horacio Cartes, dijo en un acto de campaña que "los argentinos no quieren trabajar", lo que provocó que el embajador de Argentina en el país vecino, saliera a responderle a través de las redes sociales.

"Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo", le contestó Domingo Peppo, embajador y exgobernador de Chaco. Y agregó una captura del video donde Peña, candidato por la Asociación Nacional Republicana, se refriere a los argentinos.



"Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines", continuó el embajador Peppo.

Y concluyó: "Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya".

Qué dijo Santiago Peña sobre los argentinos

La polémica referencia que hizo el exministro de Hacienda de Paraguay, puso a los argentinos como un mal ejemplo y de lo que él no quiere para su país.

"Yo quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Para todo el que quiera trabajar, porque hay mucha gente que no quiere trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso", dijo el candidato apadrinado por el exmandatario Horacio Cartes, íntimo amigo de Mauricio Macri.



"Me tocó ir a la Villa 31 en Buenos Aires, estuve con el cura de la parroquia y me decía que los paraguayos son los que más trabajan, no hay ni un paraguayo desempleado. Cambian su trabajo y a los dos días los están contratando, porque el paraguayo quiere trabajar", señaló.



También, Peña dijo que "no hay ninguna razón para Paraguay que no sea un país mucho más desarrollado". Incluso afirmó que su país "puede ser el más desarrollado del mundo".

Cartes y Macri, amigos.





"Significativamente corrupto"

En julio de 2022, en una declaración oficial, por escrito, Estados Unidos hizo saber al Paraguay que el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró a Horacio Cartes como “significativamente corrupto”.

Y canceló tanto su visa como la de su familia, además de acusar al exmandatario de obstruir una investigación de crimen trasnacional que involucraba a uno de sus socios.



Seguí leyendo: