Las artistas colombianas Shakira y Karol G se unieron en una colaboración rereguetonera titulada "TQG". La Loba y la Bichota -cómo las llaman sus fans- le cantaron al desamor, pero desde una postura fuerte y una mirada de superación. "Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level", aseguran. El single forma parte del álbum "Mañana será bonito", el último trabajo discográfico de Karol G.

Al igual que en la Bzrp. Music Sessions #53, la letra del tema está plagado de indirectas de Shakira para su expareja Gerard Piqué. Por su parte, Karol G también le dedicó algunas palabras al rapero portorriqueño Anuel AA, de quién se separó recientemente. "Volver contigo never. Tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven", dicen las cantantes.

El tema, estrenado en las primeras horas de la jornada, ya se posiciona entre los más escuchados de YouTube y acumula más de 29.3 millones de visualizaciones en poco más de 6 horas.

"TQG" y una referencia a "The Truman Show"

En la pieza audiovisual que acompaña el lanzamiento de Shakira y Karol G, hay varias referencias a la película "The Truman Show", un film estrenado en 1998 y protagonizado por Jim Carrey.

En la película, Truman Burbank vive engañado toda su vida. Desde que era un niño, su vida fue televisada y compartida con el mundo sin que él lo supiera. Cuándo descubre el engaño, decide huir de esa vida desarrollada en un estudio de televisión.

Los guiños pueden encontrarse al comienzo y al final del videoclip. Una de las lecturas posibles para entender por qué decidieron incluir esta referencia en el video es que ambas vivieron sus últimas relaciones como una mentira, hasta que decidieron escapar.

¿Qué significa "TQG"?

Una de las teorías que se multiplicaron en las redes sociales respecto al verdadero significado de las tres letras que componen el título de la canción apuntan a una frase que Shakira usó en la session con Bizarrap. Según los seguidores de la colombiana "TQG" son las iniciales de la frase "te quedé grande", barra que aparece en el estribillo de la colaboración el productor argentino. En tanto, un puñado de seguidores de Shakira apuntó en tono humorístico que "TQG" significa "Te Quiero, Gerard".

Letra completa de la nueva canción de Shakira

“Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”



Lo que te dijo que un vació se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste,

y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo toda’ las historias

Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito.

Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito,

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres ni bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia,

yo me río (yo me río)

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte,

Haciendo dinero como deporte,

llenando la cuenta, los shows,

el párking y el pasaporte.

Estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí)

Espérame ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que yo ya estoy en otra y te quedó grande la bichota

Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao,

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Shakira, Shakira

Tú te fuiste y yo me puse triple M,

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never,

Tú eres la mala suerte,

Porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver, ya lo suponía,

dándole like a la foto mía.

Tú buscando por fuera la comida,

y yo diciendo que era la monotonía.

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía (foto mía)

Te ves feliz con tu nueva vida,

Pero si ella supiera que me buscas todavía…

Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao,

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito

Que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito

(Ovy ovy on the drums)

Mi amor, es que usted se alejó mucho

Y yo de lejos no veo bebé.

Tqg

Eres feliz

Barranquilla Medellín.

