El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de racistas las críticas que recibió la vicepresidenta Francia Márquez por desplazarse en helicóptero y por vivir en un barrio de clase alta. Hace un mes Márquez fue víctima de amenazas incluyendo un intento de atentado en su contra cuando se trasladaba a su residencia familiar en Suárez, en el departamento del Cauca.

"Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario de izquierda.

El mandatario colombiano también compartió un segundo mensaje en el que publicó una portada de la revista Hola. En la imagen se ve a cuatro mujeres blancas en una casa lujosa del Valle del Cauca (donde vive Márquez) y en un segundo plano a dos mujeres negras, con uniforme y cargando bandejas de plata

"Lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido es que las de atrás se sienten al lado", precisó Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia.

Francia Márquez: una defensora del ambiente en el Ejecutivo colombiano

La vicepresidenta se refirió a las críticas de la senadora opositora, María Fernanda Cabal quien había tildado de “indignante la vida sabrosa” de Márquez.



"El problema suyo es de clase. El problema suyo es que no acepta que una mujer como yo, humilde, afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia", respondió Márquez en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el video Márquez también explica que el cargo nuevo y los atentados en su contra la obligan a mudarse y a desplazarse en helicóptero.

“Como todo el país sabe hace casi un mes iba para mi casa en Suárez donde vivíamos con mi familia y en el camino hacia nuestra casa me colocaron unos explosivos, razón por la cual el mismo presidente me dijo que no anduviera por tierra, que tenía preocupación sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa y me sugirió que usara las herramientas que tiene el Estado”, explicó.

A pesar de que el 9% de los colombianos son afrodescendientes, la llegada de Márquez puso en evidencia el racismo que atraviesa al país.



Francia Márquez, de 41 años, es la primera vicepresidenta negra de Colombia. Viene de una familia pobre y tuvo que salir de su tierra tras amenazas de muerte. Estudió Derecho y tiene un importante recorrido en la defensa del medioambiente.

En 2018 recibió el Premio Medioambiental Goldman, considerado el premio Nobel para los defensores del ambiente. En 2019 quisieron asesinarla con granadas y ráfagas de fusil, y en enero las autoridades encontraron explosivos cerca de su antigua vivienda.