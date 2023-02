"Halcones y palomas". "Dialoguistas e intransigentes". En un clima que ya venía bastante encendido, en la oposición nadie amaga su deseo de candidatearse a la presidencia y las chicanas y hostilidades vuelan de un lado para el otro. Mientras Horacio Rodríguez Larreta se lanzó con un spot que pretendió un tono cinematográfico con un exceso de metáforas light, el "ala dura" del PRO lo descalificó por el exceso de diálogo y busca moverse hacia los márgenes, mientras coquetea con Javier Milei. Los radicales, callados, quedaron solos en algunas provincias y a nivel nacional también son muchos nombres para pocos puestos.

Larreta vs. Patricia Bullrich

Tras conocerse la candidatura de Larreta —donde aseguró que quiere ser un “buen presidente”— la exministra de Seguridad y presidenta del PRO salió rápido al cruce y aseguró que “Argentina no sale con tibios, sale con mucha decisión”. Y pidió que los “tibios” se “abstengan”.

Por supuesto, el jefe de Gobierno porteño no tardó en responder, y tras una semana de tímida campaña a favor de las pistolas Táser para no perder a su electorado más de derecha, envió un mensaje en el mismo todo “antigrieta” electoral.

“La firmeza que vale no es la de quién grita más fuerte que otro en la tribuna, la que vale es resolver los problemas de la gente. Cuando me planto para que no cierren las escuelas o cuando peleo contra la inseguridad y las mafias”, sostuvo Rodríguez Larreta.

El tire y afloje entre el gobierno porteño y Bullrich vienen de larga data y tuvieron su summum en noviembre pasado, cuando la presidenta del PRO amenazó al jefe de Gabinete de Larreta y también actual ministro de Seguridad porteño con “romperle la cara” por haber levantado el operativo en la puerta de la casa de la vicepresidenta.

Macri y un comentario venenoso

Mauricio Macri, que en su larga estadía vacaciones en el sur se reunió con todos los referentes de JxC y no atisbó a dar indicios de su futuro político, tampoco se quedó callado tras la candidatura de su ex mano derecha y salió a responder con un comentario venenoso.

Así, el expresidente emitió un comunicado en el que respaldó la decisión. “Celebro que haya presentado su precandidatura”, le dijo. Y, como quien mira por sobre su hombro, agregó: “Creo profundamente en la competencia”.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Macri agregó: “Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado”.

Macri vs. Macri

Sí, entre familiares tampoco hay paz y los Macri también se tiran con todo. Y en este caso no tiene que ver con Mariano Macri, hermano del expresidente, sino con su primo Jorge Macri, quien, al igual que María Eugenia Vidal, dejó de ser “orgullosamente bonaerense” y saltó de la intendencia de Vicente López un cargo en el gabinete porteño, que con la incorporación de Cynthia Hotton y Silvia Lospentto se muestra a todo friendly.

“Hoy lo veo más a Mauricio en actitud como mentor y líder que como candidato. Será fundamental en lo que venga y en el rol que asuma, sea candidato o no”, dijo Jorge, para bajarle el precio a su primo expresidente. Y por si quedaban dudas, apuntó: “Tenemos que ordenarnos lo antes posible para presentarle una alternativa clara a la sociedad”.

Un partido, dos cumbres, muchos candidatos

Del otro lado de la General Paz, las cosas en Juntos por el Cambio no están mucho más relajadas. De hecho, este jueves la oposición bonaerense hizo dos cumbres para analizar la continuidad de la estrategia electoral, una organizada por el PRO, la otra por el Foro de Intendentes Radicales.

Del lado del PRO, el escenario de conflictividad se repite con otros nombres. Los principales son los de Diego Santilli, sombra larretista; del otro, Cristian Ritondo, dirigente de extrema confianza de Vidal. Los otros nombres que suenen son Javier Iguacel y Néstor Grindetti. La UCR busca imponer en la provincia de Buenos Aires a Maximiliano Abad, que encabezó varios actos en los últimos meses y ya comenzó a desplegar afiches publicitarios en las calles de ambos lados de la General Paz.

El enojo de los radicales

Por el lado del radicalismo tampoco se disimula la sed de candidaturas y, hasta el momento, los nombres que más suenen a nivel nacional son los del gobernador jujeño, Gerardo Morales, y el diputado bonaerense, que está dando sus primeros pasos en la política, el neurocientífico Facundo Manes.

Mientras que el primero todavía no tuvo anuncios oficiales y coquetea con Larreta en pleno fervor carnavleño, el científico bajó mucho el perfil después de haber tildado al Gobierno de Macri como un “populismo institucional” y recordar que, en plena cruzada anti juicio político a la Corte, “no sanearon la justicia y están en deuda” con el pueblo.

En las provincias tampoco hay paz

En las provincias, finalmente, tampoco hay paz. En Neuquén el conflicto estalló porque los dirigentes del PRO ya se muestran decididos a abandonar la alianza con la UCR y la Coalición Cívica para apoyar a un candidato que consideran más competitivo.

En Mendoza, el larretista Omar de Marchi viene tensando la cuerda en dirección a romper la alianza y presentarse por afuera por la gobernación.

En Córdoba la disputa ya lleva tiempo, pero sigue sin resolverse. Hay dos candidatos postulados, Luis Juez y Rodrigo De Loredo. Cuando la mesa nacional bajó un reglamento para definir la candidatura, Juez amagó con “ir por afuera” de JxC.

En tanto, Tucumán, muestra gandes diferencias entre Germán Alfaro —a quien apoyan las distintas vertientes del PRO— y el radical Roberto Sánchez.