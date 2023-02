El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este viernes que es "urgente" la convocatoria a un grupo de países no involucrados en el conflicto entre Rusia y Ucrania para que asuman una negociación que restablezca la paz en Europa.



Lo hizo luego de que Brasil fuera el único país de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que votara ayer a favor de la resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU que pide la retirada inmediata de las tropas de Rusia y defiende la integridad territorial de Ucrania.

"Restablecer la paz"

"En momentos en los cuales la humanidad, con tantos desafíos, necesita de paz, se completa un año de la guerra entre Rusia y Ucrania", dijo Lula en un mensaje por las redes sociales, según consignó la agencia Télam.Lo hizo luego del voto brasileño, que estuvo alineado a aliados de América Latina como México y la Argentina, pero también a la visión de EEUU y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto en el cual son aliados de Ucrania.Cientistas políticos identificados con la línea diplomática histórica de Lula y del Partido de los Trabajadores (PT) rechazaron la postura brasileña, y el canciller Mauro Vieira publicó un comunicado para defender la posición de su país.con quien firmó un comunicado conjunto en el que por primera vez Brasilia reconoció la necesidad de repudiar "anexiones territoriales" rusas en Ucrania, en referencia a la región de mayoría rusoparlante del Donbass, en el este ucraniano.

Brasil no manda armas a Ucrania

Lula inició su presidencia declarando neutralidad en el conflicto y anticipando quemovilizado por países que no están involucrados en el conflicto. El mandatario brasileñopara armar al ejército ucraniano.Tambiéna su vecino y equiparó las actitudes bélicas tanto del presidente ruso, Vladimir Putin, como del ucraniano, Volodimir Zelenski. "Si uno no quiere, dos no pelean", dijo Lula el 31 de enero, al recibir la visita del canciller alemán,, quien se fue con las manos vacías en su pedido para que Brasil proveyera municiones a los tanques alemanes cedidos a Ucrania.En un comunicado para explicar el voto brasileño en la ONU, el cancilleraseguró que la posición de Brasil de condena a la "violación territorial de un estado soberano, Ucrania, es inequívoca"."Pero, un año después,. Lula hizo una opción clara y pública en ese sentido", sostuvo. Vieira dijo que Brasil "no tiene una solución hecha" sino que pretende "escuchar y dialogar" con países y bloques dispuestos a un entendimiento."A las posibles críticas internas a esta posición brasileña, generalmente por un supuesto exceso de protagonismo en el escenario internacional en este punto del conflicto, respondo con hechos: ya seaen el conflicto", explicó.