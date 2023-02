La irrupción del multifacético frente Avancemos en la política salteña, los ofrecimientos del oficialismo provincial, sumado al dilema que atraviesa dicha alianza para consensuar nombres de cara a las elecciones nacionales, dibujaba un panorama sombrío para el Frente de Todos, que anunciaba la desaparición del espacio que siempre se movió con turbulencias en el ámbito local.

Sin embargo, un grupo de dirigentes aún persiste en no claudicar ante las mieles que ofrece el saencismo, o en el atractivo de sumarse a una nueva fuerza que no tuvo problemas en abandonar, al menos por un rato, sus orígenes y convicciones para reunir a un camporista como Emiliano Estrada, y un libertario como Carlos Zapata con un solo fin: asaltar la casa de gobierno con el mismo discurso que usó siempre el actual mandatario, no mezclar los temas “nacionales” con los “provinciales” y “dejar de lado la grieta que divide a los argentinos”.

Si bien aceptaron que no será tarea fácil convencer a todos los que integran ese Frente y consensuar candidaturas, coincidieron en que hay voluntad de arribar a la unidad y presentarse como una alternativa válida de cara a las elecciones provinciales.

La mesa está integrada por el partido Igualar, con el diputado Nacional Lucas Godoy como su cara más visible; el actual Senador provincial y ex vicegobernador Walter Wayar; Felicidad; Kolina; Patria Grande, y el espacio denominado Salta para Vivir Bien, compuesto por referentes vecinalistas, el partido Unidad Popular que conduce Daniel Escotorín, y representantes de organizaciones sociales como el militante de HIJOS Fidel Puggioni.

También se sumó al diálogo el sector representado por la diputada Nacional Verónica Caliva. Allí están entre otros la Corriente Clasista y Combativa (CCC), un sector del Movimiento Evita, y movimientos indígenas y criollos del interior provincial.

Con diferencias en cuanto a quiénes deberían ser sus candidatos, esta mesa coincide en que Gustavo Sáenz no representa ni los lineamientos justicialistas, ni los de un gobierno popular. Mientras que consideran que el pragmatismo de Estrada superó un límite irreconciliable con el FdT, aliarse con el partido de Alfredo Olmedo, Ahora Patria, que ya anunció para las Nacionales ser parte de Libertad Avanza, de Javier Milei.

El Partido de la Victoria (PV) también envió a sus representantes mientras su Comisión de Acción Política dirime cuál será su destino final. Hay quienes sostienen que la alternativa es migrar hacia Avancemos, otros prefieren seguir apostando por lo ya construido a nivel provincial y aseguran que la coalición que conformó Estrada junto a Ahora Patria y Salta Independiente, no dejará lugares para el progresismo y el justicialismo provincial. Mientras que un tercer sector ya estaría negociando espacio en las filas saencistas.

Entre los nombres que se barajan estarían, por peso específico, los de Walter Wayar y Lucas Godoy como posible fórmula a la gobernación, que también podría integrarse con Verónica Caliva.

Futuro prometedor, presente incierto

El desafío es disputar el liderazgo y terciar con Sáenz y Estrada, “pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro”, le contestaron a este medio quienes impulsan la unidad. La apuesta es no abandonar la escena política y erigirse como el actor que pueda suceder al actual gobernador en el 2027, cuando ya, por mandato Constitucional, no pueda presentarse nuevamente. Máxime, teniendo en cuenta que Estrada seguirá como diputado Nacional por el Frente de Todos, lo que lo pondría, especulan, otra vez en la misma vereda, sumando su potencial de aquí a cuatro años.

Pero en el ámbito municipal hasta se entusiasman con dar una sorpresa si es que aúnan criterios y llevan un candidato o candidata competitivo. La aparición de Emiliano Durand como serio contendiente de Bettina Romero, sumado a la postulación del ex procurador y ministro provincial Abel Cornejo, divide en tres el voto oficialista. La estrategia de Gustavo Sáenz al proponer muchos candidatos por abajo y sumar todos los porotos para la corona, pone en riesgo la continuidad en muchos municipios y ya generó enojos internos.

De cara a las Nacionales, el desafío es retener las dos bancas que este año el FdT pone en juego, justamente las de Caliva y Godoy (las otras dos pertenecen a Virginia Cornejo y Miguel Nanni de Juntos por el Cambio). Para esa instancia ya no estará Avancemos, y con un JXC debilitado por la partida de Ahora Patria, hay posibilidades ciertas de disputar y renovar esos lugares.

El análisis es esperanzador de cara al futuro pero con un presente incierto, reunir las voluntades, olvidar algunas rencillas, dejar de lado disputas menores, egos y purismos para generar consensos, es la tarea más difícil que tiene hoy el Frente de Todos.