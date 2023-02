Storm Reid, una de las protagonistas de The Last of Us, lanzó un desafiante mensaje hacia los fans del juego y la serie que expresan críticas homofóbicas hacia la producción de HBO Max. En la serie, Reid interpreta a Riley, personaje que aparece como interés romántico de Ellie (Bella Ramsey) en el séptimo episodio, emitido el domingo. La serie ha provocado elogios por su retrato de las relaciones entre el mismo sexo, sobre todo por su tercer capítulo, que se enfocó en el romance entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). El episodio 7 fue muy bien recibido en las redes, con varios usuarios describiéndolo como "emocionante".

En una entrevista realizada por Entertainment Weekly, la actriz se refirió a los espectadores homofóbicos que vienen criticando ese aspecto de la serie. "Como dijo Bella cuando se emitió el tercer episodio: si no te gusta, no lo veas", dijo Reid. "Estamos narrando historias importantes. Estamos contando historias sobre las experiencias de la gente, que es para lo que vivo. Eso es lo que hace a una buena narración, porque estamos retratando a personas que están ocupando un espacio en el mundo".

"Estamos en 2023", continuó la intérprete. "Si te preocupa a quién amo, entonces tendrías que revisar tus prioridades. Hay tantas otras cosas de las que preocuparse en la vida... ¿por qué te importa que estas personas jóvenes -o cualquiera, en realidad- se amen? El amor es hermoso, y que haya gente que quiera cuestionarlo es un sinsentido".

Los comentarios de Reid hicieron alusión a las declaraciones que hizo Ramsey tras la emisión del episodio tres, que levantó una considerable polvareda en el mundo digital. "Sé que hay gente que pensará lo que quiera pensar", le dijo la ex integrante de Game of Thrones a British GQ. "Pero van a tener que acostumbrarse a esto. Si no querés ver el programa porque tiene líneas narrativas gay, o porque tiene un personaje trans, es asunto tuyo, y vos te lo perdés."