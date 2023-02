El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, está palpitando su lanzamiento como candidato a presidente, que será en el Gran Rex el 15 de marzo. En ese camino, el titular de la UCR nacional volvió a la carga contra su adversario interno Facundo Manes. Lo conminó a ir a una interna previa a las PASO de la que debería salir un único candidato radical para enfrentar a todos los que lleve el PRO a las primarias. Para Morales esto es clave para garantizar el éxito de la UCR y que puedan encabezar la fórmula presidencial, ante la dispersión del voto amarillo. Pero Manes no tiene pensado responderle y seguirá camino a enfrentarlo en las PASO. El neurocientífico sorprendió con un encuentro con el ex presidente Mauricio Macri, en la previa del viaje a Europa del líder del PRO.



A la interna



Es sabido que a los radicales les gusta la interna como a los argentinos ser campeones mundiales de fútbol. Hace tiempo que Morales insiste con la idea de una elección interna previa a las PASO, pero no consiguió que sus adversarios coincidieran en la necesidad de dimirir la discusión de los radicales antes de las primarias y llegar con una fórmula de la UCR ya definida. El cálculo del gobernador es que un único candidato radical tiene posibilidades de ganarles a los del PRO, si presentan dos o tres candidaturas. Por eso, decidió volver a la carga contra Manes, a quien le mandará una carta para que diga qué piensa hacer.



“Que conteste por escrito ante la organización de la estructura partidaria si está dispuesto o no, porque en la medida en que participemos dos candidatos por el radicalismo, le estamos haciendo el juego a los candidatos del PRO”, lo chicaneó Morales. “En mi opinión esa cuestión habría que resolverla antes, yo he propuesto una interna abierta o cerrada con Facundo, lo que él quiera", indicó. Insistió en que acepta el método que Manes decida, con tal de que haya interna.



"Halcones de pico"



De paso, Morales aprovechó para azuzar la discusión interna con el ala dura del PRO: "Son halcones de pico. Los duros no sé si han tenido la dureza, la firmeza y el carácter para resolver los problemas que yo tuve que resolver en Jujuy", afirmó el gobernador, bajo cuyo mandato se mantiene encarcelada a la dirigente social Milagro Sala. "Yo me inscribo en el diálogo", afirmó, por las dudas. Y cuando le preguntaron si se refería a Patricia Bullrich, decidió no enemistarse con la presidenta del PRO: "Patricia ha gestionado bien. Son halcones de pico algunos que satelitan por ahí, que orbitan”.

El presidente del Comité Nacional, que viene envalentonado desde la victoria sobre el PRO en las primarias de La Pampa, lo invitó a Macri a competir: “Que se presente -dijo-. Por eso tenemos que unificar en el radicalismo, y mientras más dirigentes del PRO se presenten, serán bienvenidos”. La estrategia es, lógicamente, dividir lo más posible el voto amarillo. La alusión a Macri vino días después del acercamiento entre el neurocientífico y el ex presidente.



Manes no acepta



Manes no parece dispuesto a aceptar una interna con Morales, como propone el mandatario jujeño. Al contrario, tiene toda la intención de enfrentarlo en las elecciones primarias, donde Morales no podrá hacer pesar el aparato partidario y Manes podrá valerse de su alto conocimiento público. Se escuda en que Morales no parece haber conseguido apoyo de otros dirigentes de la UCR. Consultado en la AM 750, el ex ministro de Trabajo Juan Manuel Casella dijo al respecto: “Por supuesto, en las primarias van a competir si los dos mantienen su candidatura".



Manes sorprendió con un encuentro con el expresidente Macri, a quien fue a ver a la quinta familiar de Los Abrojos. La reunión fue el sábado y duró una hora y media; los detalles de los que conversaron se mantienen en estricto hermetismo. Al exmandatario y líderl del PRO le habría gustado el perfil de Manes, que en algunas cosas es idéntico al del Macri modelo 2007: un dirigente que viene "de afuera de la política" a cambiar lo que los viejos políticos no pudieron...