The Last of Us, la serie post apocalíptica de HBO Max inspirada en el videojuego homónimo, sigue dando que hablar y una secuencia del sexto episodio que llamó mucho la atención se convirtió en un boom comercial que celebran las empresas que fabrican copas menstruales.



En el penúltimo capítulo llamado "Kin" y estrenado el pasado 19 de febrero -el séptimo salió este domingo 26 de febrero- la adolescente Ellie, interpretada por Bella Ramsey, recibe el recipiente de silicona por parte de Maria (Rutina Wesley), que es la compañera de Tommy (Gabriel Luna), el hermano del personaje principal Joel (Pedro Pascal).

Ellie sale de bañarse y se sorprende con la copa menstrual.

En ese momento, María le deja ropa en una cama luego de que Ellie saliera de bañarse y al lado de la indumentaria se encuentra una copa menstrual con las instrucciones de uso. Inmediatamente, la chica que escapa de los zombies toma el objeto y con una sonrisa cómplice dice "asqueroso", pero con la certeza de que va a utilizarla más adelante.

Craig Mazin, creador de la serie, se refirió a la incorporación del objeto en esa escena y aseguró que "en un post apocalipsis, es frustrante tener que lidiar con eso y tener pocas opciones. ¿Por qué no enseñarlo? Sobre todo cuando nuestra coprotagonista es una chica de 14 años. ¡Esto es parte de su vida!".

La copa, con las instrucciones de uso que María le dejó a Ellie.

"Es una solución genial que no requiere encontrar cajas de tampones en un sótano de infectados", sentenció el guionista y director de cine estadounidense.

Copa menstrual: boom de ventas

Si bien la escena fue de corta duración, el mensaje fue claro y llegó tan profundo a los fanáticos de la serie que se trasladó a las ventas de quienes comercian la copa menstrual, que se vieron altamente beneficiados por la mención en The Last of Us.

El sitio TMZ recolectó opiniones de varios productores del producto, comenzando por la empresa The Flex Co., desde donde afirmaron que sus ventas crecieron un 400 % en los dos días posteriores a la emisión del sexto capítulo en Estados Unidos. "Un poder sin precedentes de los medios para desestigmatizar los períodos", destacaron desde la compañía.

A su vez, Cora Life, otra productora de copas menstruales, también celebraron un aumento en sus ventas y dijeron "estar encantados de ver que un producto sostenible para el cuidado de la menstruación llegue a un programa de tan alto perfil".

Una suerte similar ocurrió con Lena Cup, asegurando que se "energizaron las ventas" luego de estrenarse el episodio número 6 en Estados Unidos.

