La diputada nacional por el Frente de Todos Gisela Marziotta destacó la aprobación del Plan de Pagos de Deuda Previsional, que desde hace meses reclama de manera enfática desde el vencimiento de la moratoria anterior, el pasado 31 de diciembre.



“Hubo una enorme alegría en el recinto. Ahí es cuando se siente que la herramienta para transformar la realidad es la política. Así que celebramos que se le dio esta posibilidad a todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en vilo y como rehenes de la oposición que no daba quórum y que no lo dio ayer”, sostuvo por AM750.

Y añadió: “Esto funcionó no porque Juntos por el Cambio se sentó a dar quórum, porque no lo hizo. Por suerte los diputados y diputadas del peronismo federal y la izquierda acompañaron. Ellos permitieron que habilitaran el debate”.

Finalmente, en tono crítico, apuntó: “Juntos por el Cambio se sentó y votaron todos en contra. Ni siquiera se abstuvieron. Ellos están en contra y tuvieron 800 mil personas de rehenes caprichosamente estos últimos meses. Consideran que esos trabajadores no tienen derecho a acceder a una jubilación”.



El discurso completo de Marziotta en Diputados

"Quiero celebrar que los diputados de JxC se dignaron a sentarse en sus bancas y a venir a trabajar a pesar de que no tuvieron la voluntad de habilitar el debate", afirmó la diputada. En esa línea dijo que "quiero aprovechar para decirles a quienes dicen ser voceros de la República y paladines del funcionamiento democrático de las instituciones que es profundamente antidemocrático no habilitar los debates, no sentarse a trabajar, no dar quórum y no permitir que los trabajadores que están necesitando acceder a una jubilación sean rehenes de los caprichos de JxC", indicó entre aplausos.



"Marziotta, que junto a la diputada Paula Penacca, realizaron movilizaciones frente al Congreso para reclamar el tratamiento de esta norma, indicó que "esto es un plan de pago de deuda previsional que crea dos unidades, una de pago y otra de cancelación. Esta es una herramienta que viene a contener una situación de profunda injusticia social frente a trabajadores que han hecho los aportes y si no les figuran es porque seguramente un empresario evadía los impuestos y no hacía los aportes que si les descontaba de su salario". La legisladora indicó que fruto de esa actitud empresarial, es que "ahora esos trabajadores deberán volver a pagar esos aportes para poder acceder a su jubilación. ¡Dos veces aportando para acceder a un derecho que tiene todo trabajador!", dijo Marziotta.



Por último, la diputada del FdT rechazó el argumento que utilizó el bloque de JxC para oponerse. Estos sostuvieron que mejor que la moratoria es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri: "No vamos a estar a favor de una pensión como la PUAM porque no es una jubilación sino accediendo una pensión que no es hereditaria, no da cobertura médica y baja un 20 por ciento la jubilación mínima. Lo único que busca la PUAM es suprimir, eliminar y vaciar el sistema previsional argentino"

"Se están por cumplir 20 años del plan de inclusión que instauró Néstor Kirchner y continuó Cristina Kirchner. Eso llevó al orgullo de ser contar con el 90 por ciento de la cobertura previsional. Fuimos el país que más cobertura previsional tuvo de la región y el mundo. Eso es el peronismo, eso es la justicia social y eso es lo que queremos para los argentinos. Yo les pido que seamos responsables a la hora de votar este proyecto, esta no es la ley de un partido político, esta es la ley de los argentinos y argentinas", señaló Marziotta.



Moratoria previsional: los números detrás de la nueva ley

Por AM750 la economista Julia Strada explicó que "hay una enorme cantidad de personas sin aportes previsionales". "Es decir, con cero aportes. En el caso de las mujeres es el 46 por ciento de las que se están por jubilar. En el caso de los hombres, cerca del 18 por ciento", indicó.

"Es un dato que significa que si no hay una moratoria no hay manera de jubilarse", comentó consultada por Víctor Hugo Morales.

Además, explicó que "los que no tienen aportes son 680 mil personas. No del total de la población, sino de los que están por cumplir edad jubilatoria este año. Este es un dato que hay que remarcar. El número final es que 1 de cada 10 mujeres podrían llegar a tener más de 20 años de aportes. Pero tener más de 20 no significa tener los 30".

Qué dice la nueva ley de moratoria previsional 2023

El proyecto de ley de moratoria previsional crea un Plan de Pago de Deuda Previsional que consta de dos unidades de pago para acceder al derecho a jubilarse: