El baterista de Blink-182, Travis Barker, fue operado este martes producto de una lesión en su dedo anular izquierdo en un ensayo a principios de febrero. La noticia generó una gran conmoción entre los seguidores del grupo y aquellos que sacaron entradas para el Lollapalooza Argentina 2023, ya que el trío californiano podría ser reemplazado por la banda Twenty One Pilots en ese festival.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, contó Barker en sus redes sociales, donde también compartió una serie de imágenes de su dedo fracturado.

Los rumores por el reemplazo de Blink-182 por Twenty One Pilots

Después de conocerse la situación de salud del baterista de Blink-182, medios brasileños dieron por confirmado que el grupo de pop-punk canceló su actuación en el Lollapalooza de Brasil por la lesión del músico y que el conjunto estadounidense lo informará en los próximos días.

Aunque no existe por ahora ningún tipo de confirmación oficial por la organización del festival que tendrá lugar entre el 24 y 26 de marzo, distintos medios internacionales aseguraron que la banda podría ser reemplazada por Twenty One Pilots. Otros, plantearon la posibilidad de que el músico de Blink-182 sea reemplazado por el baterista de Green Day, Tré Cool.

Los rumores de Brasil se extendieron a las redes sociales de Argentina, donde incluso el Lollapalooza tendrá lugar antes: entre el viernes 17 y domingo 19 de marzo. Por lo que, si Barker efectivamente no toca en el país vecino, difícilmente lo haga en Buenos Aires.

Quienes compraron las entradas para el megafestival, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro, aguardan definiciones sbore a la situación que por ahora se mantiene incierta y respecto a la posiblidad de que el dúo de Tyler Joseph y Josh Dun, Twenty One Pilots se incorpore al line-up.

Line-up del Lollapalooza Argentina 2023. ¿quiénes vienen?

Además de Drake, Bille Eilish y Lil Nas X, la grilla del festival cuenta con los australianos Tame Impala, que aprovecharán la celebración de los 10 años de su disco consagratorio Lonerism para regresar a Buenos Aires. Y todo esto por cortesía del festival en el que actuaron por última vez en el país, en 2016.

Un mes antes del evento, la organización del festival confirmó también que el DJ y productor estadounidense Skrillex se sumará al line-up.



Lo que sin duda generó sorpresa fue la inclusión de Rosalía. Y es que la cantante catalana acaba de ofrecer sendos shows en Buenos Aires con los que no sólo estableció un idilio con la audiencia argentina, sino que también la consagró como una de las actuales figuras de la vanguardia musical mundial.

En la grilla destacan asimismo la banda inglesa de rock alternativo The 1975, el DJ holandés Armin Van Buuren, el productor británico Jamie XX (la última vez que vino al país también lo hizo como parte del festival, aunque junto a su banda The XX) y la cantante pop estadounidense - colombiana Kali Uchis.

El cartel internacional lo completan el productor inglés Fred Again, el DJ alemán Claptone (el fiestón que prepara para noviembre con Fatboy Slim de invitado, en el estadio Obras, servirá de antesala), la sueca Tove Lo, el cantautor estadounidense Conan Gray, el grupo texano Cigarettes After Sex y el cantante mexicano - estadounidense Omar Apollo.

Esta será una ocasión espectácular para ver el debut de la gran sensación de las pistas de baile francesas: Polo & Pan. Al igual que de la leyenda indie Modest Mouse, de la rapera puertorriqueña Villano Antillano (en junio protagonizó junto a Bizarrap BZRP Music Session #51) y del trapero español Rusowsky.

Después de anunciar hace algunas pocas semanas su regreso a las redes sociales, Lollapalooza Argentina 2023 servirá de vitrina para la vuelta a los escenarios de Usted Señálemelo. Artista icónico no sólo de la actual escena que se cultiva en la ciudad de Mendoza, así como nombre referencial de la movida independiente que pulula en la Argentina desde la segunda mitad de la década pasada, el trío retorna después de una pausa con nuevo disco recién salido del horno. También será su reencuentro con el festival.

María Becerra, Trueno, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi destacan de entre los atractivos nacionales de la versión argentina de unos de los mejores festivales musicales del mundo. A esta delegación local se sumarán, entre otros, Dante Spinetta, Silvestre y La Naranja, Nafta, An Espil, Mellanie Williams & El Cabloide, Connie Isla, Muerejoven, Delfina Campos y Gauchito Club.

Seguí leyendo: