Fue una Apertura de Sesiones inusual y con una gran fuerza simbólica. Por primera vez hubo tres mujeres con poder de decisión acompañando a un presidente en este acto: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional del Senado y Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. El gesto fue leído por algunas feministas como un avance en nuestra democracia a 40 años de su recuperación. El hecho de que el presidente Alberto Fernández mencionara como logro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) el descenso de las muertes maternas también fue muy valorado. “Está muy bien como mensaje para la sociedad, para quede claro que es una política y es un derecho institucionalizado con respuesta a nivel nacional”, coincidieron algunas feministas. Otras señalaron que faltaron referencias a las “políticas que se han impulsado y las iniciativas que se acompañarán para promover la plena participación de las mujeres en toda su diversidad en el escenario político, económico y social”.

Entre lo hecho en materia de género, Alberto Fernández informó sobre las consecuencias de la ley de IVE: “En el 2021, logramos un descenso del 40% en la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Esto es consecuencia directa de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”. “También logramos un descenso en la tasa de fecundidad adolescente en 1,7 puntos porcentuales como consecuencia de las políticas implementadas en materia de Salud Sexual y Reproductiva”, señaló.

El discurso también dio otras señales al nombrar a mujeres para ejemplificar distintas acciones y políticas, como a María Daniela Parra Fuentes, que estaba en un balcón. “Es la primera de tres generaciones de acceder al sueño de la casa propia”, dijo el presidente.

Hubo una decisión evidente en darle visibilidad a las mujeres de la gestión, pero también a mujeres de sectores populares y a profesionales en lugares de decisión como las rectoras de varias universidades o la científica que forma parte del equipo de la UNSAM que desarrolla una vacuna contra la covid junto con el CONICET y la Agencia de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

También hubo una clara señal al desglosar las estadísticas de cada área abordadas por género. “Con relación al sector previsional –leyó-, debemos señalar que la extensión del plazo de la moratoria que cerraba a fines de julio, garantizó que entre agosto y diciembre pudieran iniciar su jubilación alrededor de 70.000 mujeres que se hubieran quedado sin derecho a la seguridad social. Complementariamente, la aplicación del 'Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado' permitió el acceso a 260.000 mujeres, que pudieron computar aportes previsionales por sus hijas e hijos y acceder por derecho propio a su jubilación”. También recordó que el empleo formal creció y que durante 2022 se registró la tasa de actividad y empleo femenino más alta desde el año 2004. Y que el programa Potenciar trabajo tiene un millón de beneficiarios, dos tercios de quienes reciben el subsidio son mujeres.

En relación a lo laboral dijo que “1 de cada 5 mujeres se emplea en el sector de trabajadoras de casas particulares. Un ámbito en que la precariedad y la informalidad laboral ha sido una constante. Hace pocos días dimos un paso fundamental, ampliamos el programa Registradas que promueve el empleo formal y la bancarización de estas trabajadoras. Desde la creación hubo más de 235 mil nuevas registraciones”. Anunció que en 2023 lanzará el programa Constructoras: "un programa nacional de formación en oficios relacionados con la construcción orientado para mujeres y diversidades. El camino que elegimos es el de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo laboral".

Habló del Programa Acompañar, “el primer programa de apoyo económico y psicológico a mujeres que atraviesan violencia de género. A través de esta política ya alcanzamos a más de 270.925 mujeres y diversidades en todo el país”. En los próximos días, además, dijo: "reglamentaré la Ley 27.696, una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales".

Para algunas feministas, el discurso fue bueno y hasta emotivo. Es el caso de Dolores Fenoy, directiva de Incidencia Feminista asociación civil e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. “Me emocionó el tema de que mencionara los resultados de la aplicación de la ley IVE, que reconociera el trabajo que está haciendo el Ministerio de las mujeres con el tema violencia, con el programa Acompañar, del que conozco casos reales que han sido mujeres beneficiadas…”, dijo. Además dijo que le pareció “maravilloso” ver a tres mujeres acompañándolo en la apertura. Y no solo eso: “Me emocionó por ejemplo que mencionara a mujeres que estaban en el público, como a la madre soltera de tres hijos que trabaja en una cooperativa o la mujer que logró tener su vivienda luego de tres generaciones de no acceder a las viviendas propias, que mencionara a las directivas de universidades… Por primera vez veo que en una apertura de Asamblea Legislativa aparecen casos reales, de carne y hueso y en su mayoría mujeres. Porque también cuando menciona el logro de las vacunas argentinas menciona a una joven que está a la cabeza del proyecto de vacuna para el covid. Fueron más que simbólicos esos gestos. Desde el momento de que en había tres mujeres por primera vez, eso es muy significativo. Creo que nos hacía falta un discurso como este. Lo digo como feminista y lo digo como ciudadana. Quisiéramos mucho más y eso lo sabemos y las feministas trabajamos para eso, para lograr lo que ansiamos y soñamos. Y esto no tiene que ver con posturas partidarias sino con un ideario de los feminismos”, apuntó.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) también valoró ese escenario protagonizado por mujeres políticas. También consideró que es importante que haya incluido una referencia explícita al Plan Acompañar, “una política pública muy valiosa para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género”. Sin embargo señaló que hubo un “lamentable retroceso en la agenda de género”. “Son pocas las referencias a las políticas que se han impulsado y las iniciativas que se acompañarán para promover la plena participación de las mujeres en toda su diversidad en el escenario político, económico y social. Llama la atención la falta de referencias al proyecto Cuidar en Igualdad, una iniciativa que fue planteada en el discurso de asunción del Presidente Fernández y anunciada en la anterior Asamblea Legislativa”, dijo.