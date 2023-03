Un incendio en unos pastizales cerca del partido de General Rodríguez provocó este miércoles pasadas las 16 horas un gigantesco apagón que dejó sin servicio de electricidad a unos 6 millones de hogares, industrias y comercios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en varias provincias. El corte se generalizó porque no se pudo aislar el inconveniente de manera temprana. El servicio luego se fue restableciendo lentamente y la Secretaría de Energía informó por la noche que entre las 19:30 y las 20 todas las líneas de alta tensión ya estaban operando normalmente. El ministro de Economía, Sergio Massa, realizó una denuncia ante el juzgado federal de Campana para que investigue el hecho.

Transener informó que el incidente se produjo a las 15:59 horas cuando como consecuencia de la quema de pastizales se activó el sistema de protección de tres líneas de alta tensión que vinculan las estaciones transformadoras de General Rodríguez con el área del litoral, las cuales automáticamente salieron de servicio. Minutos después se desenganchó también la línea que une General Rodríguez con la central nuclear de Atucha I. La salida de esas cuatro líneas provocó que la demanda abastecida por el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) cayera de unos 26.500 a 23.000 MW.

El problema mayor provino después porque ese incidente no se pudo aislar dentro del SADI y las fluctuaciones de tensión fueron afectando a otras líneas de alta tensión hasta que, poco antes de las 17 horas, ya habían salido de servicio unos 10.000 MW, cerca del 40 por ciento de la energía que se venía consumiendo antes de que se produjera el incidente inicial. El último apagón de esa magnitud se había producido durante el Día del Padre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En condiciones de alta demanda, la perturbación generó oscilaciones en el Sistema, generando aperturas de vínculos adicionales a los anteriores con la consecuente restricción en la demanda”, informó Transener.

El apagón generó innumerables inconvenientes con gente atrapada en ascensores, electrodependientes sin asistencia, semáforos fuera de servicio, interrupción de algunos viajes de subte, señales de televisión forzadas a salir momentáneamente del aire e incluso la suspensión de la apertura de sesiones en la legislatura bonaerense.

Poco después de las 17 horas la Secretaría de Energía distribuyó un primer comunicado donde reconoció que se habían registrado “varias fallas en el sistema interconectado”. “Como causa de lo anterior salieron distintas centrales de generación entre ellas Atucha 1”, agregaron. Inicialmente se había especulado con la posibilidad de que una falla en Atucha 1 hubiese sido el origen del problema, pero para ese entonces ya estaba descartada la posibilidad.

“Nucleoléctrica Argentina aclara que la interrupción masiva de suministro de energía eléctrica ocurrida esta tarde no fue causada por la central nuclear Atucha I, que opera esta empresa, sino que una serie de fallas en el sistema interconectado trajeron aparejada la salida de Atucha I, entre otras centrales térmicas. Debido a dicho inconveniente externo con el sistema eléctrico, la central nuclear Atucha I salió de servicio y se encuentra en parada segura”. Aclaró la empresa. “Las causas de las fallas originales en el sistema interconectado las investigará la secretaría de energía”, se limitaron a precisar desde Energía.

Fuentes oficiales reconocieron en off the record que un incendio perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con Gral. Rodríguez. “Eso provocó que las protecciones del sistema eléctrico funcionen y la forma de protección es ir apagando lo que no se puede sostener”, remarcaron. El apagón se provocó en la Región Centro: Santa Fe, Córdoba, Cuyo, Sur del NOA y también afectó a la zona noreste (NEA, Buenos Aires, Entre Ríos y Norte de Santa Fe.

Normalización a paso lento

Transener y CAMMESA trabajaron para reenganchar las líneas afectadas y lentamente el servicio se fue normalizando. En el peor momento la demanda de energía se había derrumbado por debajo de los 15.000 MW y a las 18:30 ya había en servicio 17:386 MW, según la página de CAMMESA. “Entró Atucha - Rodríguez, ya recuperamos 2 de los 3 vínculos afectados. Se está reponiendo fuerte en GBA (se habían desenganchado trafos de Ezeiza). Recién pedimos reponer unos 400 MW. Se repuso parcial Córdoba y estamos subiendo hacia NOA energizando”, preciso CAMMESA al explicar parte de esa recuperación inicial.

A las 18.44 se energizó la Estación Transformadora Río Gallegos 220 Kv, a las 18.58 la ET El Calafate 132 Kv, a las 19.05 se comenzó a normalizar la ET Río Gallegos, a las 19.08 pasó lo mismo en la ET El Calafate y a las 19:09 en Gran Mendoza -Luján. Ya para las 19:30 todas las líneas de alta tensión estaban en servicio y a las 19:50 Transener declaró el fin del riesgo del sistema.

“Por instrucción del ministro Sergio Massa, hemos solicitado ante el Juzgado Federal de Campana que se disponga de forma inmediata de todas las medidas necesarias para dar con los responsables de los gravísimos hechos ocurridos el día de hoy. Queremos que se investigue la intencionalidad de los dos grandes incendios que podrían encuadrar en el delito de incendios y estragos, y que dejaron a miles de argentinos y argentinas sin servicio de Energía Eléctrica”, tuiteó el subsecretario de Energía Eléctrica Santiago Yanotti.