Cines

AFTERSUN

Con Paul Mescal y Francesca Corio. Dir: Charlotte Wells. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Dom 5, a las 22.30 hs.

ALCARRÁS

Con Jordi Pujol Dolcet y Anna Otín. Dir: Carla Simón. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs.

ANGÉLICA

Con Cecilia Rainero y Antonio Grimau. Dir: Delfina Castagnino. SAM 13 c/res.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana, a las 18 hs. Dom 5 y vie 10, a las 20.30 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.45 hs. Jue 9 y vie 10, a las 18 hs. Sáb 11, a las 20.30 hs. Dom 12, a las 22.30 hs.

Cine Lumière: Mañana, a las 20 hs.

ALERTA EXTREMA

Con Gerard Butler y Mike Colter. Dir: Jean-François Richet. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.15 hs.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

Con Paul Rudd y Evangeline Lilly. Dir: Peyton Reed. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 14.15, 17.00, 19.45 hs. 3D Cas: 16.15 hs. 2D Cas: 15.00, 17.45, 19.00, 20.20, 22.00, 23.00* hs. 2D Sub: 23.00** hs. (*Cancelada hoy y mar 7) (**Solo hoy y mar 7)

Hoyts: 3D DBOX Cas: 12.50, 15.50, 18.35, 21.25 hs. 3D Cas: 12.50, 15.50, 18.35, 21.25 hs. 2D Cas: 13.50, 16.35, 22.20 hs. 2D Sub: 19.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10, 16.30, 19.15, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.20, 17.00, 19.40, 22.20 hs. 3D Sub: 20.00, 22.40 hs. 2D Cas: 12.15*, 15.00, 16.10, 18.55, 21.40 hs. 2D Sub: 16.40, 19.20, 22.00 hs. (*Solo sáb y dom)

AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA

Con Sam Worthington y Zoe Saldana. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D HFR 48 Cas: 22.30 hs. 3D HFR 48 Cas: 22.00 hs.

Hoyts: 3D Cas: 16.00, 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20, 20.20, 21.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.45, 18.35 hs. 3D Sub: 22.25 hs. 2D Cas: 17.45, 21.45 hs.

BAJAR, SUBIR, BAJAR

Documental. Dir: Elad Abraham. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

CLOSE

Con Eden Dambrine y Gustav De Waele. Dir: Lukas Dhont. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.00, 19.30 hs.

Showcase: Sub: 14.55, 19.40 hs.

CÓMO COMPLACER A UNA MUJER

Con Sally Phillips y Kameron Hood. Dir: Renée Webster.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.50 hs.

Showcase: Sub: 14.25, 19.10 hs.

CREED 3

Con Michael B. Jordan y Tessa Thompson. Dir: Michael B. Jordan. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.30, 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30, 22.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Hoyts: XD DBOX Cas: 13.40, 16.20, 21.45 hs. XD DBOX Sub: 19.00 hs. XD Cas: 13.40, 16.20, 21.45 hs. XD Sub: 19.00 hs. Cas: 13.00, 19.30 hs. Sub: 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.00, 19.45, 22.10 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 19.35, 22.15 hs. Sub: 17.15, 19.55, 22.35 hs.

DESCONECTADA

Con Storm Reid y Joaquim de Almeida. Dir: Nicholas D. Johnson y Will Merrick. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 18.00, 20.20, 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 17.50, 20.35, 23.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.45 hs.

Showcase: Cas: 14.40, 19.45 hs. Sub: 17.10, 22.10 hs.

EL ARO 4

Con Fuka Koshiba y Naomi Nishida. Dir: Hisashi Kimura. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.00 hs.

EL CASTILLO AMBULANTE

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: 14.20, 17.20 hs.

EL MÉTODO TANGALANGA

Con Martín Piroyansky y Julieta Zylberberg. Dir: Mateo Bendesky. ATP.

Hoyts: Cas: 22.30 hs.

GATO CON BOTAS

Animación. Dir: Chris Miller. ATP.

Cine Lumière: Mañana, a las 18 hs.

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Cinépolis: 3D Cas: 14.45, 17.15, 19.40 hs. 2D Cas: 15.45 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 13.20, 15.10, 15.40, 18.00, 20.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.15, 17.45, 19.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.25*, 14.50, 17.25 hs. 2D Cas: 12.05*, 14.30, 16.55, 19.30, 21.50 hs. (*Solo sáb y dom)

IMPERIO DE LUZ

Con Olivia Colman y Colin Firth. Dir: Sam Mendes. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.20 hs.

Hoyts: Cas: 15.10, 22.30 hs.

LA BALLENA

Con Brendan Fraser y Sadie Sink. Dir: Darren Aronofsky. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.40, 20.10 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 20.15* hs. Sub: 20.15** hs. (*Cancelada hoy y mar 7) (**Solo hoy y mar 7)

Hoyts: Cas: 13.30, 16.10, 19.10 hs. Sub: 21.50 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 16.30, 19.00, 21.30 hs.

Showcase: Sub: 16.45, 19.25, 22.05 hs.

LA HISTORIA OFICIAL

Con Norma Aleandro y Héctor Alterio. Dir: Luis Puenzo. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 5, a las 18 hs.

LA MALDICIÓN DE LA NOVIA

Con Jennifer Mischiati y Christoph Hülsen. Dir: Francesco Picone. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 17.45, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 20.30, 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.00, 20.20 hs.

Showcase: Cas: 17.05 hs. Sub: 21.55 hs.

LAS MOMIAS Y EL ANILLO PERDIDO

Animación. Dir: Juan Jesús García Galocha. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.10, 15.30, 18.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.10 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 16.15, 18.20 hs.

LLAMAN A LA PUERTA

Con Jonathan Groff y Ben Aldridge. Dir: M. Night Shyamalan. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.05 hs.

LOS FABELMAN

Con Michelle Williams y Paul Dano. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 16.25 hs.

M3GAN

Con Allison Williams y Amie Donald. Dir: Gerard Johnstone. SAM 13 años c/res.

Showcase: Cas: 17.20, 22.30 hs.

MADRE VEN

Documental. Dir: Andrés Garrigó y Pablo Moreno. ATP.

Hoyts: Cas. 20.00 hs.

LA HORDA

Con Claude Perron y Jean-Pierre Martins. Dir: Yannick Dahan y Benjamin Rocher. SAM 16 años.

Cine Lumière: Vie 24, a las 20 hs.

OFRENDA AL DEMONIO

Con Allan Corduner y Paul Kaye. Dir: Oliver Park. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.10 hs.

Showcase: Cas: 20.30 hs. Sub: 22.40 hs.

ROCK DOG 3: ROCKEANDO JUNTOS

Animación. Dir: Anthony Bell. ATP.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.05 hs. (*Solo sáb y dom)

SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON DG

Con Tom Hanks y Aaron Eckhart. Dir: Clint Eastwood. SAM 13 años.

Cine Lumière: Dom 5, a las 20 hs.

YO CAMINÉ CON UN ZOMBIE

Con James Ellison y Frances Dee. Dir: Jacques Tourneur. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 20 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Belgrano 201 bis.

Festival Agitadoras. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, referentes de la escena local recorrerán temas clásicos de la música internacional, acompañadas por la banda "Música para Volar". Hoy, a las 20 hs.

Los Palmeras. El popular grupo de cumbia santafesina llega nuevamente a la ciudad. Vie 17, a las 21 hs.

AUTÓDROMO MUNICIPAL

García del Cossio 1898 bis.

Ricky Martin. El cantante boricua llega nuevamente a la ciudad en el marco de la gira internacional Ricky Martin Sinfónico. Mañana, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles Art. Ciclo donde la música de The Beatles se mezcla con la pintura de la mano de la banda Ilustrasónico. Dom 5, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Karina. La reina de la movida tropical presentará un recital que incluirá lo mejor de su discografía. Mañana, a las 21.30 hs.

Axel. El cantautor promete un espectáculo lleno de sorpresas donde hará un recorrido musical repasando cada una de sus más reconocidas canciones. Vie 10, a las 21 hs.

CASARIJÓN

Av. Arijón 84 bis.

Nosotras, folklore de mujer. Festival organizado por la Unión de Espacios Folklóricos de Rosario, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dom 5, a las 16 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Joel Tortul Cuarteto. El pianista estará acompañado por Martin Tessa, Mauricio Palavecino y Mariano Sayago. Además, estará como invitada la cantante Noelia Moncada. Mañana, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Beatles a la carta. Una propuesta diferente donde el público arma su propio menú de canciones momentos antes del concierto. Hoy, a las 20 hs.

FLOYD ROCK PUB

Dorrego 1362.

Sístole. La banda rosarina presenta su nuevo disco "Al fin del mundo". Mañana, a las 20 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Dante Alighieri 2401.

Vacilón Festival. Fiesta del perreo extra grande con la participación de DJs nacionales y del mundo, competencia de baile, show de bailarines en vivo, stands de arte digital, de creación de outfit y growshops. Mañana, a las 18 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

La Kermesse de Los Decoradores. La banda conformada por ex integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llega a la ciudad. Vie 10, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Daiana Leonelli + Mati Vant. La artista presenta su tercer disco, Turula, mientras que el grupo Mati Vant y los testigos de Jehovant despide su formato banda. Mañana, a las 21 hs.

Joselina y el Guillem. El dúo presentará el disco "El duelo y el movimiento" con la participación de músicas y músicos invitados. Vie 17, a las 21 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Mi hermana soy yo. Una comedia que plantea la relación de dos hermanas que a pesar de sus grandes diferencias tratarán de complementarse y ayudarse entre sí para crecer en las redes sociales como así también en sus vidas. Dom 12, a las 19 hs.

El enganche. La obra desarrolla el encuentro de un empleado y una prostituta joven de bajos recursos en un hotel alojamiento: dos personas solas, con necesidad de diálogo y afecto. Con Arnaldo André y Miriam Lanzoni. Dir: Osvaldo Laport. Vie 17, a las 21 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Arturo Illia 1750.

La vida es una herida absurda. En un juego osado, entre erudito y jocoso, la obra repiensa la poética del tango desde la visión del psicoanálisis. Hoy, a las 21 hs.

Milonga Lado B. Clase de tango a cargo del dúo compuesto por Natasha Barbará & Lucía Berardo. Luego comienza la milonga “Cara Mía”, caracterizado por un show performativo. Mañana, a las 20 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Las juanas. Una herejía cósmica. Obra de Severo Callaci y Agustina Toia, inspirada en las vidas de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Dramaturgia y Actuación: Agustina Toia. Sáb 11, a las 20.30 hs.

Pieles en transhumancia. Performance construida a partir del pluriverso femenino, un viaje sensible en torno al cuerpo, las identidades, las memorias vitales y sus entornos. Dirección y producción: Paula Drenkard. Vie 17, a las 19 hs.

CLUB FELLINI

Entre Ríos y Pellegrini.

Casi una mina. Nuevo unipersonal de humor de Martín Torres "La Yibré" en formato teatro pero adaptado a la puesta de Café Concert. Sáb de mar y abr, a las 21 hs.

CMD NORTE

Warnes 1917.

Remeras Negras. Comedia de terror ambientada en una noche de verano de los 90 en un pueblito del interior de Santa Fe. Con Agostina Pozzi, Antonela Regalado y Gisela Bernardini. Dir: Ofelia Castillo. Vie 10, a las 20 hs.

CMD SUR

Uriburu 637.

Megafona. Obra de teatro documental y performativo que amplifica las voces de cinco mujeres de clase media, contemporáneas, donde el cuerpo aparece como lugar político en cuanto a la ampliación de derechos. Sáb 11, a las 20 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Obra que toma como disparador poético y político las atrocidades de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Hoy y mar 10, a las 21 hs.

Poder hablar. Storani se prepara para brindar con su hija Nila a quien invitó después de muchos años sin verla. Autora y Dirección: Bruna Pradolini. Mañana y sáb 11, a las 21 hs.

Amelia. Obra de Aldo El-Jatib en el que una mujer repasa los recuerdos del inicio de la relación con un hombre y los entrelaza con la realidad amarga en que se ha convertido. Dir: María de los Ángeles Oliver. Sáb 18 y 25, a las 21 hs.

Sobre el daño que hace el tabaco. Unipersonal del prestigioso Anton Chejov. Con la actuación de José María Ochoa y dirección de María de los Ángeles Oliver. Sáb 18 y 25, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Comer, Pensar, Amar. Un diálogo performático entre Darío Sztajnszrajber y Soledad Barrutti que propone, entre relatos, cuentos, reflexiones, emociones y música, deconstruir el comer, el pensar y el amar. Mié 29, a las 20.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Dos viejos judíos. La historia compartida de dos viejos amigos, uno religioso y el otro comunista, se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martín Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Dom de mar, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Las Viejas, una comedia argentina. Tres actrices octogenarias de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión se reencuentran luego de muchos años. Con María Franchi, Verónica Leal, Vicky Olgado y José Pierini. Dir: Hernán Peña. Vie y sáb de mar y sáb 1 de abr, a las 20.30 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Microteatro Rosario. Propuesta cultural que incluye teatro, stand up y la posibilidad de degustar platos, tragos, y escuchar buena música. Jue a sáb de mar, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Mentime que me gusta. La humorista Sole Macchi vuelve a los escenarios con su nuevo unipersonal en el que habla de amores, sexo, cuernos, relaciones tóxicas y mucho más. Mañana, a las 21 hs.

VECINAL LA FLORIDA NORTE

Mont Cenis 3969.

Remeras Negras. Comedia de terror ambientada en una noche de verano de los 90 en un pueblito del interior de Santa Fe. Con Agostina Pozzi, Antonela Regalado y Gisela Bernardini. Dir: Ofelia Castillo. Hoy, a las 20 hs.