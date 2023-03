El bajista de Pulp, la banda britpop Steve Mackey, murió este jueves luego de estar internado durante tres meses, según lo confirmó su esposa a través de las redes sociales. Y también los músicos de la banda se hicieron eco su fallecimiento.



“Después de tres meses en el hospital, luchando con todas sus fuerzas y determinación, estamos conmocionados y devastados por habernos despedido de mi brillante y hermoso esposo, Steve Mackey. Steve murió hoy, una pérdida que nos ha dejado a mí, a su hijo Marley, a los padres Kath y Paul, a la hermana Michelle y a muchos amigos con el corazón roto”, escribió Katie Grand, su viuda.



“Steve era el hombre con más talento que he conocido, un músico, productor, fotógrafo y cineasta excepcional. Como en vida, fue adorado por todos aquellos cuyos caminos cruzó en las múltiples disciplinas creativas que conquistó. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todo el personal del NHS que trabajó incansablemente para Steve. Se le extrañará más allá de las palabras”, finalizó en el comunicado.



También los músicos de Pulp se expresaron: “Nuestro querido amigo y bajista Steve Mackey falleció esta mañana. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos. Esta foto de Steve data de cuando Pulp estaba de gira por Sudamérica en 2012″.



Cómo fue la trayectoria Steve Mackey

Y agregaron: “Y fue una experiencia completamente mágica. Mucho más mágico que mirar la pared de la habitación del hotel todo el día (que es probablemente lo que habría hecho de otra manera). Steve hizo que las cosas sucedieran. En su vida y en la banda. Y nos gustaría mucho pensar que ahora está de vuelta en esas montañas, en la siguiente etapa de su aventura”.El recuerdo de aquella gira sudamericana finalizó con: “Buen viaje, Steve. Esperamos ponernos al día contigo algún día. Todo nuestro amor xx”.

Steve Mackey había nacido en Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra, en 1966.

En 1988 se unió a Pulp donde tocó hasta 2002. Y volvió a unirse desde 2011 a 2013. Mackey contribuyó por primera vez con Pulp durante su tercer álbum, "Separations", y participó más tarde en todos sus discos de estudio, incluidos "Different Class" y "His 'n' Hers", considerados entre los trabajos más relevantes del britpop en los 90.

Aunque esta banda fue el proyecto más importante de su carrera, también fue un destacado productor musical. En este rubro se destacó con los álbumes y canciones de M.I.A, Florencia + The Machine, The Long Blondes y Arcade Fire.

Mackey también fue un destacado fotógrafo y tuvo un cameo en el film Harry Potter y el cáliz de fuego.