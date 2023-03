El ataque a tiros a un supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi en Rosario disparó una larga lista de publicaciones en redes sociales de los dirigentes de Juntos por el Cambio para hacer campaña con el discurso de mano dura, entre ellos, el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y la aspirante a la precandidatura Patricia Bullricha. Ambos referentes del PRO hablaron de militarización con distintos tonos de verde: Larreta propuso Gendarmería y Ejército en la frontera, mientras que Bullrich insistió con llevar a las Fuerzas Armadas a las calles de Rosario.

La primera en hacerse eco del hecho para apuntar contra el gobierno nacional fue la presidenta del PRO, que escribió en sus redes: "Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo". Bullrich habló en tono premonitorio, pero no hizo referencia a sus cuatro años de gestión como ministra de Seguridad ni los resultados obtenidos con la incursión de la Gendarmería para combatir el narctotráfico en Rosario.

"No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas", propuso Bullrich respecto de una política que no fue tenida en cuenta en sus años como ministra y que cuenta con marcados fracasos en la llamada "guerra contra el narcotráfico" aplicada en países de la región como México y Colombia.



Minutos después, Larreta salió a dar sus propuestas para resolver un problema que lleva años y que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, intentó sintetizar con una desacertada frase --"Han ganado (los narcos), está hace 20 años así"--. "La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila", salió a decir Larreta en tono de campaña y luego agregó su propuesta en distinto tono de militarización respecto de Bullrich.

"Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras", propuso Larreta desde sus redes sin hablar ni del Poder Judicial, ni de la desigualdad económico o la coordinación entre fuerzas federales y fuerzas provinciales, aristas de un problema mucho más complejo.

El único precandidato del PRO y la presidenta del partido no fueron los únicos en hacerse eco de los tiros sobre el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo. Un poco más tarde, también salió a hablar el ex presidente Mauricio Macri, que tres días antes del ataque se había sacado una foto con Messi y su esposa en la entrega de premios The Best. "Esto es terrible. Otra advertencia al Gobierno Nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco", dijo Macri.

En la misma sintonía se manifestó el senador nacional de la UCR - Evolución, Martín Lousteau, al plantear que Rosario "no da más con este nivel de violencia e inseguridad", y reclamó que la administración de Alberto Fernández debe "desplegar todas las herramientas posibles para frenar esta situación".

En tanto, el presidente del bloque radical y diputado nacional, Mario Negri, se manifestó en solidaridad con los habitantes de Rosario, y expresó su apoyo al intendente de la ciudad, Pablo Javkin. "Primero me solidarizo con todos los rosarinos que padecen la violencia terrorista del narcotráfico. Hoy le tocó a la familia de Leo y Antonela. Luego expreso mi apoyo al intendente Pablo Javkin, quien viene peleando con la Provincia y la Nación para que no dejen a Rosario sola", planteó.