Luego de no haber participado el fin de semana pasado tras la polémica del final en Austin, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo, Franco Colapinto vuelve este domingo a las pistas de la Fórmula 1.

Será en la clásica pista de Interlagos, en San Pablo, por la fecha 21 de la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo. Para el domingo se espera un 40% de probabilidad de lluvias. El último antecedente del piloto argentino en territorio brasileño no es grato: el año pasado, en medio de una fuerte tormenta, Colapinto perdió el control de su auto durante la clasificación, chocó y más tarde tuvo que abandonar.

La semana de Franco Colapinto

San Pablo es uno de los circuitos favoritos de Colapinto. La revancha y la fuerte banca de la hinchada argentina serán su impulso principal.

"Es un gran recuerdo el ambiente que logra la tribuna en esta ciudad. Otros recuerdos no son tan buenos, pero me quedo con la cantidad de argentinos que hubo el año pasado y que se esperan para este fin de semana", relató el pilarense. "Es genial estar en Sudamérica", sentenció.

En cuanto al recorrido, precisó: "Se necesita una buena salida de la última curva para tener una buena aceleración en toda la recta larga".

En su llegada a Brasil, Colapinto y Gasly posaron con el famoso açaí. "Brasil te amo", publicó en sus redes sociales.

La programación de Interlagos

El GP de Brasil cuenta con carrera Sprint, que se suma a un espectáculo que tendrá la presencia de una gran cantidad de argentinos. La única Práctica Libre será el viernes, jornada que también tendrá la Clasificación Sprint.

Viernes

11.30: Práctica Libre

15.30: Clasificación Sprint

Sábado

11.00: Carrera Sprint

15.00: Clasificación Carrera

Domingo

14.00: Carrera

Calendario

Quedan solo cuatro carreras en esta temporada

GP Brasil: 9 de noviembre

GP Las Vegas: 23 de noviembre

GP Qatar: 30 de noviembre

GP Abu Dhabi: 7 de diciembre

Posiciones

1. Norris. McLaren: 357 puntos

2. Piastri. McLaren: 356 puntos

3. Verstappen. Red Bull: 321 puntos

4. Russell. Mercedes: 258 puntos

5. Leclerc. Ferrari: 210 puntos