A poco de cumplirse el primer aniversario de la muerte de 23 personas por consumir cocaína adulterada con fentanilo, comprada en un kiosco del asentamiento Puerta 8, en el límite entre Tres de Febrero y San Martín, la cuestión de fondo sigue en debate. El tema ocupó tapas de medios gráficos y horas en los canales de noticias. Hasta se generó una polémica en torno al llamado del ministerio de Seguridad a tirar la cocaína comprada en esas 24 horas. Hoy, el peronismo coincide en el diagnóstico: nada cambió desde entonces. Loma Hermosa, Fuerte Apache y Puerta 8 presentan una situación social dramática, de mucha vulnerabilidad, desatendida por el municipio.

Eduardo Márquez es vicepresidente de Corredores Viales y la referencia local del Frente Renovador. “No hay un centro municipal para tratar las adicciones. Si sos clase media tal vez puedas pagar un tratamiento privado o algo te cubra la obra social, pero si no tenés recursos, acá no hay nada. Desde Obras Públicas de la Nación, articulamos con Gabriela Torres, directora de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), para construir un centro de rehabilitación en el distrito. La municipalidad sólo tenía que poner el terreno, obras públicas construía y Sedronar gestionaba. Se perdió un año”, comenta Márquez, que además integra una mesa temática y multidisciplinaria local para hacer frente a la cuestión de los consumos problemáticos, creciente en el distrito.

El proyecto que menciona Márquez es la “Casa de Día” en Tres de Febrero, que integraría un paquete de 12 espacios de atención y acompañamiento, anunciados en junio pasado, para los municipios bonaerenses de San Martín, General Rodríguez, San Vicente, Mercedes, Ensenada, Morón, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Almirante Brown y Moreno, definidos por el Sedronar a partir de sus propios criterios y prioridades. De acuerdo a las previsiones oficiales, San Vicente será entregada en julio próximo y las restantes ya concluyeron los movimientos de suelo y se encuentran en plena etapa constructiva. Lomas de Zamora, que se incorporó tardíamente, ya concluyó la licitación y se apresta a iniciar la obra.

Sin embargo, desde el área de Prensa del municipio desmienten la mera existencia del proyecto. “No, no nos ofrecieron eso”. Pero enseguida agregan: “Nos ofrecieron un programa de obras públicas de Nación para construir una casa para jóvenes. donde Obras de Nación pagaba el edificio, se conveniaba con Sedronar y el municipio se tenía que hacer cargo de todo el gasto corriente”, que es exactamente lo mismo que se acordó con los demás municipios. También resaltaron que "la municipalidad presta un espacio físico al Sedronar (N de la R: en la Sede Cultural Alberto Olmedo), para que funcione el CEDECOR". aunque este último dato no pudo ser confirmado por el Sedronar. El Centro de Consulta y Orientación en Adicciones (CEDECOR) es, como su nombre lo indica, el "primer mostrador", que recibe las consultas, pero para resolver las necesidades requiere de estructura adecuada, como la "casa de día".

Un funcionario del gobierno nacional que pidió reserva de identidad replicó: “El secretario de Obras públicas delegó el tema en una técnica y finalmente se bajaron del proyecto: dijeron que no tenían lote disponible para construirla. Es llamativo, porque a diferencia de obras de otro tipo, como escuelas técnicas, esta sólo necesitaba una superficie de 15x20 metros en un lugar accesible, porque la idea era no alejarlos, no estigmatizarlos. No recuerdo otro caso similar en que un municipio rechace una obra de esta manera”.

Horacio Alonso, diputado nacional mandato cumplido y figura del albertismo local, se expresó muy duramente al respecto. "Uno no quiere pensar mal, pero esto es por lo menos llamativo. Hay que preguntarse por qué los narcos se manejan tan cómodos en Tres de Febrero".

La crisis desatada hace un año con la venta de cocaína adulterada, que involucró a ambos municipios -se vendìa en Tres de febrero pero la mayor cantidad de víctimas residía en San Martín- expuso los diferentes abordajes. “San Martín tiene un programa llamado Espacio Abierto. Atiende de lunes a viernes en dos sedes, tiene guardia nocturna y un móvil que va al encuentro de los pibes con problemas. Tres de Febrero tiene un psicólogo en Caseros, una vez por semana. Es lo que ellos mismos informaban desde su web y sus redes", propagandizan desde el municipio que gobernaba originalmente Gabriel Katopodis.

La respuesta, por ahora, a falta de políticas públicas locales, se da a nivel comunitario. El lunes 27, la Untref organizó un panel titulado “Estrategias de abordaje comunitario frente a los consumos problemáticos”, con la presencia de la secretaria del Sedronar, Gabriela Torres, y otros expertos. Allí, Torres destacó "la importancia de establecer redes locales de escucha y atención, tanto como la necesidad de cambiar las miradas prestablcidas sobre estos fenómenos y quienes los padecen". Asistieron muchos vecinos, que recordaron lo sucedido en Puerta 8 y reclamaron más apoyo del municipio para sus familiares que sufren consumos problemáticos.