River buscará dejar atrás el traspié que significó la derrota ante Arsenal cuando visite este sábado en La Fortaleza a Lanús (uno de los líderes del torneo junto con Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y San Lorenzo), por la sexta jornada de la Liga Profesional.





Tras la dura derrota 2-1 que sufrió como local ante Arsenal, en principio el entrenador millonario Martín Demichelis metería al menos un cambio por línea.

Paulo Díaz, Agustín Palavecino y Miguel Borja entrarían por Jonatan Maidana, Pablo Solari y Salomón Rondón, respectivamente.

Además, el juvenil Franco Alonso se metería desde el arranque en el once titular por Lucas Beltrán, para acompañar al colombiano Borja en la delantera.

La duda parece estar en la mitad de cancha, donde pelean por un lugar José Paradela, autor del gol frente a Arsenal, y Nicolás de la Cruz, quien dejó atrás su lesión y será de gran valor para el técnico.

Por su parte, Lanús llega a este encuentro luego de sufrir una derrota 2-1 en su visita a Racing, resultado que le valió perder el invicto y la punta del certamen en soledad.



Pese a quedarse con las manos vacías ante el elenco de Avellaneda, el técnico Frank Darío Kudelka volvería a repetir a los mismos futbolistas que comenzaron el partido anterior y tuvieron un aceptable nivel de futbolístico.

El encuentro se disputará desde las 19.15 (TV: ESPN Premium) en el estadio Néstor Díaz Pérez, Sur del conurbano.



Gorosito vuelve a La Plata, pero con Colón

Gimnasia de La Plata será local a las 17 (TV: TNT Sports) ante Colón de Santa Fe, que tendrá a Néstor Gorosito en el banco de suplentes, por la sexta fecha de la Liga Profesional.









En la previa, las miradas estarán puestas en el regreso de "Pipo" Gorosito a La Plata, luego de pegar el portazo en la pretemporada por la falta de refuerzos y la rescisión de varios contratos onerosos para el club platense.

En su segundo compromiso oficial al frente del Sabalero, Gorosito repetirá los nombres que sumaron un empate en Santa Fe contra los suplentes de Huracán.



Enfrente, Gimnasia, con muchos jóvenes talentos, tiene cuatro puntos en el torneo. El delantero Cristian Tarragona se mostró de buena forma en su ingreso en la derrota ante Barracas Central en la fecha pasada, y ya sumó más de 200 minutos en cancha desde que retornó luego de su lesión ligamentaria ante Banfield. Su buen nivel lo llevaría a recuperar la titularidad.

Un Guapo en el Parque Independencia

Newell's Old Boys, que viene de sufrir dos caídas importantes, recibirá en Rosario desde las 21.30 (TV: ESPN Premium) a Barracas Central con la misión de recuperarse, en otro de los cinco partidos que le darán continuidad a la sexta fecha de la Liga Profesional.







El equipo rosarino que dirige Gabriel Heinze tiene 7 puntos y arrastra dos actuaciones en falso, una en la Copa Argentina en la que fue eliminado por Claypole de la Primera C, y la siguiente en Córdoba, donde cayó ante Instituto.



El principal cambio que efectuará el "Gringo" será el regreso del zaguero colombiano Willar Ditta en lugar de Facundo Mansilla, y también irá de entrada un jugador muy pedido por los hinchas, del delantero Brian Aguirre, en reemplazo de Ramiro Sordo.



Su rival, Barracas Central, también tiene 7 unidades y un inicio de campaña interesante si se tiene en cuenta que sus pretensiones son menores a las de su anfitrión.



Newell's y Barracas Central se enfrentaron sólo una vez en la historia, fue el año pasado y el partido terminó 1-1, casualmente también con Luis Lobo Medina como árbitro.



Duelo clave por la permanencia

Platense recibirá desde las 17 (TV: ESPN Premium) a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido importante por la permanencia, por la sexta fecha de la Liga Profesional.







El Calamar suma cinco puntos en el torneo y ocupa una plaza de descenso en los promedios con 92 unidades, a cuatro de su rival de turno en esa lucha y una arriba en la tabla de posiciones.



En los entrenamientos, el DT Martín Palermo le otorgó la confianza y ubicó en la valla a Ramiro Macagno en el ensayo táctico. El ex arquero de Newell's sustituyó a Ignacio Arce, titular en el 2-4 del último fin de semana con Talleres de Córdoba, pero cuestionado por la parcialidad marrón.



También se perfilan el ingreso de Ignacio Vázquez por Miguel Jacquet, el de Maximiliano Zalazar por Franco Baldassarra y el de Mauro Quiroga por Vicente Taborda.



Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero repetirá el mismo once que le ganó a Argentinos Juniors (1-0), con gol de Ciro Rius.



El Taladro viaja a Tucumán

Atlético Tucumán tratará de salir del último lugar de la tabla este sábado desde las 21.30 (TV: TNT Sports) contra Banfield como local, en el marco de la fecha 6 de la Liga Profesional.









Atlético Tucumán, que se desarmó con relación al último semestre de 2022, tiene dos unidades, mientras que Banfield cuenta con tres, en un duelo de dos que aún no ganaron en el certamen.



El único equipo que presentará variantes es el Taladro, debido a la expulsión de Emanuel Coronel en el empate con Independiente (0-0), por lo que se verá en cancha a Pedro Souto en el inicio.