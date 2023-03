La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, encabezó la inauguración de una sede del organismo en el Banco Provincia de Mar del Plata y aseguró que con la puesta en funcionamiento de esta filial del organismo "se cumple un sueño".

"Es un placer inaugurar este espacio en la sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Mar del Plata que nos dio la posibilidad de cumplir un sueño. Nuestra tarea no es llorosa, nostálgica ni de bronca. No odiamos, sino que amamos porque el amor es lo único que puede llegar a formar un país como el que querían nuestros hijos, los 30 mil desaparecidos”, manifestó Carlotto.

El acto se realizó pasadas las 18.30 en el piso 13º de la calle San Martín al 2500, donde también estuvo presente la vicepresidenta de Abuelas, Buscarita Roa, la referente marplatense Ledda Barreiro, personalidades y autoridades provinciales como Victoria Donda, entre otros.

“Nuestros hijos dieron la vida y sabían que iban a morir, pero su lucha no fue en vano y es por eso que no dejamos de trabajar un día por lo que ellos querían que era un país mejor. Esta lucha no termina porque falta recuperar unos 300 nietos”, enfatizó Carlotto.