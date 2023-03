Sarmiento superó 4-1 a Rosario Central como local, en el inicio de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El "Verde" gritó sus goles con Javier Toledo, Lisandro López (2) y Lucas Melano, mientras que Infantino abrió la cuenta para la visita.



Además, Javier Toledo erró un penal a los 20 del complemento tras una atajada de Jorge Broun. Con esta victoria, Sarmiento, que llevaba cuatro derrotas en casa, respira en la zona baja del promedio y tiene ocho puntos, mientras Central se quedó en diez.

En la previa al partido se vivieron momentos de tensión entre los socios -no se pudieron vender entradas generales-, y los hinchas que integran la barrabrava, con una interna complicada entre las facciones de la "Barra del Cemento" y la "Banda del Oeste".



Es que lejos de estar acostumbrado a estas situaciones, en Junín se padeció el ingreso exclusivo para asociados, con DNI en mano y estrictos cacheos. Por ende, en la antesala, los socios les cantaron el popular 'Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...".



En relación a lo deportivo, Sarmiento hizo el desgaste buscándolo por todos lados, con Manuel Mónaco y Sergio Quiroga como generadores principales, pero entre tiros en los palos y malas definiciones no pudo marcar.



Todo lo contrario fue Rosario Central, que en la primera gritó con Giani Infantino y aprovechó para ponerse en ventaja, dejando al desnudo las falencias defensivas del equipo de Israel Damonte.

La historia se repitió en el complemento, Sarmiento fue y hasta erró un penal a los 20 minutos, pero todo cambió cuando el mismo Toledo le ganó a Broun en una mala salida y puso el ansiado empate.



Desde ahí, Sarmiento gozó de las ventajas de tener uno más y con buen fútbol lo pasó por arriba a Central. Las entradas de Lisandro López y Lucas Melano rompieron la paridad y Sarmiento terminó en baile contra un complicado Central.