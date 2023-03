En los tribunales de La Rioja tubo lugar el martes pasado la declaración de Jonathan Paredes, imputado por amenazas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio en concurso real. Su caso se dirime en el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores a cargo de la jueza Gisela Flamini.

Jonathan Paredes, quien estuvo prófugo luego de que la Jueza Ana Carla Menem publicara fotos en las que aparentemente anunciaba un viaje al exterior, fue detenido el 27 de enero en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, y desde entonces está alojado en la Alcaldía.

“En la declaración no permitió que se le realizarán preguntas, no negó los hechos que se le imputan, pero sólo se limitó a referirse a su denunciante”, expresó Ivana Cattaneo representando a la querella. Tras la audiencia, la letrada presentó un pedido de denegación de excarcelación.

“Se solicita la medida de mantener la coerción personal del acusado (orden de detención), por que resultan indicios concretos de “riesgo o peligro de obstrucción de la actividad judicial” como otro recaudo indicador del denominado “Riesgo o Peligro procesal”. Advierte que “resultan insuficientes las medidas dictadas para proteger a la víctima teniendo en cuenta el nivel de agresión que demostró en el acto que se le imputa al agresor como en actos anteriores”, y argumenta que “esta demostrado la facilidad con la que el imputado viola la ley y las órdenes de manera constante, con los antecedentes penales que son parte de este expediente. Que existe un grave peligro y un riesgo inminente para la víctima atento a que el imputado por sus antecedentes y por esta causa en particular ha demostrado que no posee límites claros y no obedece las leyes, que en caso de daño o muerte de la víctima la responsabilidad será exclusiva del funcionario actuante y del Estado.”

En diálogo con La Rioja/12 Cattaneo comentó una situación que se vivió en estos días cuando recibió información de fuentes confiables de que el imputado no estaba alojado en la Alcaldía por lo que el viernes por la noche se acercó al centro de detención a constatar el dato. “Llegamos como a las 23:50 con la escribana para consultar, nos dijeron que el señor Paredes estaba alojado ahí pero que el jefe de guardia no estaba y que él nos responderá sobre la posibilidad de verlo para darle seguridad a mi representada”, relató Ivana Cattaneo a este medio. Cuenta la letrada que esperó hasta las 0:30 horas, momento en el cual un oficial la invitó a pasar a una oficina junto a la escribana para hablar sobre su petición explicando que no era un horario apto para visitas. "Unos minutos después pudimos observar una camioneta con vidrios polarizados entrando a la Alcaldía y posteriormente por autorización de la Jueza Gisela Flamini, nos hicieron pasar junto a la escribana para mostrarnos que el detenido estaba en el lugar".

Miedo

La mujer que realizó más de 20 denuncias contra Paredes, y que denunció penalmente a la Jueza Ana Carla Menem por encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y tráfico de influencias, teme por su vida. “El tiene muchos vínculos y ya hemos visto como lo encubren y nunca cumplió con ninguna medida de restricción” comentó la víctima a este medio. “La impunidad con la que siempre se ha movido a una la hace vivir en el terror, te dicen que es una mentira de lo de la Alcaldía y automáticamente pensas que en cualquier momento cae a tu casa y te mata, no se puede vivir así, necesito poder seguir con mi vida en paz” manifestó.