El 1 de marzo del 2023, el gobernador Axel Kicillof decidió, junto a su gabinete, suspender su alocución en la Legislatura a raíz de una caída en el suministro eléctrico que afectó a una buena parte de la provincia y el país. Desde ese momento, se están investigandon las causas del incendio que provocó el desperfecto que afectó a más de 6 millones de personas y aparenetemente se inició por quema de pastizales, en la zona ubicada en el límite entre General Rodríguez y Pilar. Fabián García, director provincial de Defensa Civil, conversó con Buenos Aires/12 y anticipó que no sólo no había una autorización para llevar adelante la quema sino que tampoco hubo aviso.

El funcionario del Ministerio de Seguridad estuvo en el lugar de los hechos y comentó que notó "que había campos abandonados y descuidados”, a la vez que remarcó que “son los propietarios quienes tienen que cuidarlos y mantenerlos". Esas obligaciones, contemplan que si el campo tiene grandes extensiones, se deben "dejar vías de acceso disponibles y tener cortafuegos”. Cuando eso no sucede, “hay un acto de responsabilidad de los dueños de esas tierras”, determinó el funcionario.

El juez investiga desde la hipótesis del incendio intencional que es la sospecha del Poder Ejecutivo, pasando por un delito culposo que consiste en haber acumulado pastizales sin importar el riesgo, hasta el incendio fortuito.



García contó que más de cien bomberos y cuatro helicópteros hidrantes de la flota provincial intervinieron en el operativo que combatió el fuego en la tarde del miércoles. “Las quemas están prohibidas, no se puede quemar”, remarcó el ex bombero de Quilmes, que también comentó que, desde su perspectiva, “en el lugar donde sucedió el incendio las áreas quemadas no parecían áreas productivas”. De todas formas, que se deben respetar los procesos de la investigación y "hablar de más sería imprudente".

Sobre el peritaje que realizarán bomberos de la Policía Federal, el funcionario provincial aseguró que en Pilar se podrán analizar las condiciones del tiempo al momento del incendio, la temperatura del lugar, y a partir de eso buscar los posibles lugares en los que se originó el incendio. En ese sentido, detalló que usualmente el punto de comienzo del fuego tiende a mostrar una forma angular, expandiéndose desde un punto específico e identificable. “Si hay cuatro de esos inicios, no puede haber cuatro cortocircuitos a la vez", sugirió a la vez que destacó que a lo largo del proceso se irán descartando posibilidades, hasta dar con la causa del inicio del fuego.

Fabian García, director provincial de Defensa Civil

Con el corte consumado y el fuego avanzando, García se subió a un helicoptero junto con el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, y sobrevoló el lugar. “Es muy fácil que el feugo se te vaya de las manos, y todo tiene que ver con las condiciones que tenés alrededor”. Las condiciones climáticas actuales de altas temperaturas y sequías posibilitan que se pueda perder el control. “Le pasa hasta al más experimentado”, aseguró.



La provincia de Buenos Aires cuenta con una normativa actualizada acerca de, lo que se denomina, Manejo del Fuego. Es la Ley 14.892, cuya reglamentación reciente a través del decreto 1109/2022 designa como autoridades de aplicación de la norma a los ministerios de Seguridad, de Ambiente, y de Desarrollo Agrario. El ente es “el encargado de aprobar, implementar y controlar el Plan Anual de Prevención y Lucha contra incendios forestales y/o rurales en el ámbito provincial”.

Dentro del consejo tripartito, el ministerio de Desarrollo Agrario debe establecer "los requisitos y el procedimiento administrativo para las solicitudes de quemas controladas”. García explicó que está en proceso de conformación un registro de autorizaciones, pero en la actualidad existe un mecanismo de permisos producto de una correcta tramitación en los municipios y en las dependencias de bomberos locales. “Se evalúan las condiciones climáticas y que día se realizará, y también se buscan condiciones de peligrosidad bajas”, detalló el director provincial de Defensa Civil.