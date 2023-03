El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, defendió la gestión de Alberto Fernández y aseguró que los logros alcanzados, "no fueron fruto del azar, sino de las políticas aplicadas".

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el dirigente radical enumeró lo que considera las once conquistas del Frente de Todos. Resaltó que se alcanzaron "dos años consecutivos de crecimiento", anticipó que "seguramente" sean tres y destacó los "23 meses seguidos de suba del empleo registrado (29 en la industria)". Además, señaló que hubo récord de inversión privada, de exportaciones e importaciones, en economía del conocimiento, en producción de hidrocarburos y en actividad turística.

En tanto, puntualizó que hubo "recuperación de la rentabilidad de las pymes", avance "de las economías regionales", reestructuración de" las deudas con privados y el FMI" y, por último, un "paulatino ordenamiento macroeconómico". "Dicho sea de paso: al finalizar la anterior gestión (del expresidente Mauricio Macri), ocurría lo contrario. Y por supuesto, eso tampoco fue fruto del azar (ni de guerras ni pandemias), sino de las políticas aplicadas. Esas que prometen continuar en un eventual `segundo tiempo`)", recordó Alfonsín.

El embajador sostuvo que aunque "falta", no se puede decir que "todos los difíciles problemas heredados en el 2019, agravados por la pandemia y la guerra podían resolverse en tres años". "Si no regresamos a las políticas neoliberales se seguirá avanzando. De la ciudadanía depende. Espero que no nos equivoquemos", concluyó el exdiputado nacional.