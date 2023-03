Las tardes de El Nueve se renuevan con el comienzo del año. Si bien el calendario formal dio el puntapié inicial de este acalorado 2023 en enero, lo cierto es que para la industria televisiva marzo es el primer mes de competencia real con el lanzamiento de las programaciones más fuertes. Desde este lunes, El Nueve buscará reforzar su grilla vespertina con ciclos completamente renovados y nuevos programas que se irán estrenando escalonadamente.

Al canal del Grupo Octubre se sumará el lunes 13 el Dr. Jorge Tartaglione con un programa diario que hará sencillo y pedagógico todos los temas relacionados a la salud y el bienestar personal y familiar. Además, la cocinera Jimena Monteverde también arribará a la emisora hacia fin de mes, conduciendo una propuesta gastronómica que irá más allá de los límites de la cocina. Y Maju Lozano relanza este lunes Todas las tardes, acompañada de un equipo de periodistas especializados para dar cuenta de lo que ocurre en el país y en el mundo, con la información más presente que nunca.

“La nueva programación que comienza a estrenarse el lunes busca darle una continuidad informativa a lo que viene desarrollando el noticiero del mediodía”, le cuenta a Página/12 Sebastián Rolandi, gerente general de El Nueve. “En Todas las tardes desde la mirada de Maju Lozano y el panel renovado que la va a acompañar, sumando temas que están fuera de agenda. Siempre con esa mirada disruptiva y llana que tiene Maju hacia lo que pasa, con entrevistados en piso y móviles. La llegada de Jorge Tartaglione es una apuesta muy fuerte del canal, por lo que significa el doctor, su sencillez y calidez a la hora de hablar sobre la salud, pero también porque lo hará desde un programa que no hay en la TV argentina: no solo te va a dar consejos para cuidar la salud sino que también hablará de los temas de agenda del día relacionados con la medicina. Y Jimena Monteverde, que está entre las principales figuras de cocina de la TV, llegará con un formato que busca ser divertido, con recetas muy prácticas o que puedas hacerlas con lo que tengas en la heladera o con el presupuesto de cada uno”.

Las nuevas tardes de El Nueve comenzarán desde el lunes a las 14, ni bien Telenueve al mediodía -uno de los ciclos más vistos del canal junto a Bendita TV- termine su edición diaria. A esa franja llegará Todas las tardes, el magazine conducido por Maju Lozano que no sólo modificará su horario sino también su formato y participantes. La conductora seguirá acompañada por Tatiana Schapiro pero rodeada de un staff renovado, en el el que se destacan las incorporaciones de las y los periodistas de IP Noticias Noelia Barral Grigera (actualidad y política) y Diego García Sáez (policiales), la ex Bendita Lola Cordero (espectáculos) y David Kavlin. El ciclo, que hasta la semana pasada se emitió a las 17, abordará en clave periodística los temas más importantes del día, con móviles e invitados especiales.

“Estoy chocha con el relanzamiento de Todas las tardes”, le cuenta a Página/12 Maju Lozano. “Los cambios te vuelven a dar adrenalina. El cambio de horario me encanta, le tenía ganas hace un montón y cuando me lo ofrecieron me tiré de cabeza. Es un desafío, porque al ir pegado al noticiero, el programa va a tener una primera parte periodística fuerte, para después poder ahondar en otros aspectos sociales, en las historias de vida. El cambio de horario exigía periodistas especializados. El relanzamiento es como pintar mi casa y comprar nuevos muebles, porque hay una estructura base que permanece y que vuelve todo muy familiar. Y lo bueno es que son todos laburantes. Me gusta la gente de laburo que tiene la vocación y la profesión impregnada”, agrega la conductora.

Todas las tardes ya lleva seis años al aire de El Nueve. De hecho, fue el programa que inauguró la programación en vivo de las tardes de la emisora, que hasta ese momento solo transmitía en directo las ediciones de los noticieros y su tanque Bendita. Ahora, comenzará una nueva etapa en el competitivo universo de los magazines que inundan la pantalla chica. ¿Cuál será el diferencial de Todas las tardes en esta etapa? “Lo que cambia -ensaya una respuesta Lozano- es la mirada. Hay una parte social, una necesidad de mostrar otras historias que es lo que más me emociona en el laburo. Yo no soy periodista, soy actriz, por eso confío en empatizar con la gente. Yo pregunto lo que la gente quiere preguntar. No tengo compromiso ni quiero quedar bien con nadie. Estamos atravesando un tiempo en el que la tele no permite tibios. El medio está ávido de gente comprometida. La tibieza no me gusta ni para la vida. Y tengo la suerte de que en el canal me respetan”.

Dr. Jorge Tartaglione.

Una de las novedades más esperadas llegará el lunes 13, cuando a las 16 el Dr. Jorge Tartaglione debute en la pantalla con Médico de familia, una propuesta que girará alrededor de la salud y el bienestar. A partir de las cinco noticias del día, en cada programa el doctor las abordará desde la medicina, intentando clarificar las dudas e inquietudes que pueden surgir alrededor de ellas, acompañado por distintos especialistas de cada área.

El ciclo contará con distintos secciones como “Café con el Doc”, una entrevista en la que celebridades contarán su relación con la salud, la alimentación y el ejercicio; “Huerta medicinal”, un espacio en el canal para cultivar hierbas medicinales y hablar sobre sus propiedades; “Consejos para un consumo saludable”; “El asesino de mitos” (donde se desalentarán prácticas asentadas sobre falsas verdades); “Malas costumbres”; “Tecnología y salud”; y espacios para hablar sobre sexo, ocio, deporte y descanso, entre otros temas. Además, en “Practico lo que receto” Tartaglione hará los ejercicios de gimnasia que vayan recomendando, y también en “Reaccionando” desterrará por tierra las falsedades y barbaridades que circulan en las redes sociales, reaccionando a distintos videos de Tik Tok.

“Creemos que la tele es un medio de comunicación que puede ofrecer un servicio a la comunidad y ayudar a la gente. Queremos que mediante un mensaje empático, con un contacto directo con el televidente, poder brindarles información para que puedan cambiar conductas o estados y mejorar su bienestar. Con una forma entretenida sin perder el prestigio. No soy conductor, pero tantos años en los medios me terminaron desacartonando sin dejar de ser fiel con la información”, detalla Tartaglione sobre su nuevo rol de conductor televisivo. “Vamos a abordar la agenda de los temas más importantes del día, desde el aspecto médico", agrega. "Todas las noticias del día tienen un vínculo con la salud y serán disparadores para desarrollar temas como el miedo, la depresión, la ansiedad, entre otros”.

Médico de familia no tendrá panelistas sino “consultantes”, especialistas en distintas temáticas que acompañarán al doctor. La periodista Nora Bar será la encargada de analizar todas las cuestiones relacionadas a la ciencia, Felipe Pigna contará la historia con su particular mirada, Desiré Jaimovich brindará herramientas para aprender sobre el (mejor) uso de las tecnologías que rodean la vida diaria, Rodó Reich dará tips para una alimentación saludable y planteará miradas alrededor de las polémicas que giran en torno a la comida, mientras que Verónica Castañares acompañará en la locución. En un guiño a su propia historia, los hijos de Tartaglione -ambos médicos, al igual que lo fue su padre y lo es su hermano- también formarán parte de la propuesta, que contará con una psicóloga para abordar la salud mental.

Además del equipo de profesionales, Médico de familia tendrá un fuerte apoyo tecnológico para facilitar el tratamiento a los temas de salud, a través de un lenguaje moderno, con gráficas explicativas y piezas de realidad virtual producidas por Go Lab, con Mario Pergolini a la cabeza. “Con Mario trabajo hace 30 años, desde Rock&Pop a Cuatro Cabezas, donde hicimos varios programas como El gen argentino. Y ahora desde Go Lab hicimos una sección de realidad virtual para explicar algunos procesos que se dan en el organismo y en el cuerpo humano que es sensacional, creo que nunca visto en la TV argentina”, se entusiasma Tartaglione.

Jimena Monteverde.

A su término, a las 17.30, llegará a la pantalla de El Nueve el final de El show del problema, el ciclo de Maribel Medina que terminará a fin de mes. La culminación del programa le dará paso en ese horario al debut de la cocinera Jimena Monteverde, que en su regreso a la TV abierta se hará cargo de un ciclo que propone posicionarse como una academia gastronómica donde todos los días se va a enseñar cómo hacer los más ricos platos y postres. La popular cocinera será secundada por sus colegas Coro Carreño y Paco Almeida, y la pastelera Mariana Corbetta. La propuesta incluye humor de la mano de Pichu Straneo, noticias del espectáculo a cargo del periodista Javier Ponzone, la locución de Nico Mereles y un móvil conducido por Julián Pérez Regio que recorrerá mercados de barrio para mostrar precios, hablar de productos de estación o de las especies más extrañas para cocinar.

El ciclo tendrá distintas secciones como “Peques en la cocina”, “Recetas de la abuela”, “Emergencia en la cocina”, “Mejoramos tu receta” y “Delivery a pedido”, en la cual alguien que esté en aprietos con la comida de la noche recibirá el plato que ese día se cocine en el programa para que pueda lucirse con una especialidad realizada por manos expertas. Y una vez por semana, una celebridad se pondrá el delantal para enseñar a preparar su plato favorito, con todo el staff del programa girando en torno a su propuesta.

“Los tres programas tienen una continuidad narrativa que es diferente a la que apuestan el resto de los canales: salimos del entretenimiento y la ficción para ofrecer una pantalla más acorde a la audiencia de El Nueve, con información, servicios y cocina”, concluye Rolandi sobre la programación vespertina que empieza a rodar en la pantalla.