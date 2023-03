Comienza una semana en la que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, una vez más, será la protagonista del escenario político. El jueves el Tribunal Oral Federal 2 publicará los argumentos de la condena por la causa Vialidad, que pretende inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos, además de castigarla con seis años de prisión. El viernes, en tanto, es posible que la vicepresidenta brinde un discurso desde la provincia de Río Negro --algo que al cierre de esta edición aún no estaba confirmado-- y el sábado, por último, habrá un gran plenario en Avellaneda en el que todas las agrupaciones que forman parte del kirchnerismo pedirán que CFK sea la candidata a presidenta del Frente de Todos en estas elecciones y, además, presentarán una propuesta de gobierno para el período 2023/27. En ese acto, según confirman desde su entorno, no estará la vicepresidenta.

El 11 M, bajo la consigna mítica del peronismo "Luche y Vuelve", se llevará adelante en la UTN de Avellaneda --ubicada en la avenida Ramón Franco 5050-- un "plenario de la militancia", al que asistirán decenas de organizaciones kirchneristas con el objetivo de "debatir y organizarse para romper la proscripción de la vicepresidenta", según comentó a este diario uno de sus organizadores. La idea, explican, es que ese día sea el puntapié de una serie de acciones de carácter territorial y sectorial para que la militancia recupere protagonismo y "volver a la ofensiva".

Ese día se va a debatir en quince comisiones sobre la base del documento que esas organizaciones leyeron el 17 de octubre, durante el acto que encabezó Máximo Kirchner en Plaza de Mayo por el día de la Lealtad Peronista. Los ejes de las comisiones serán, entre otras: justicia; seguridad; habrá varias vinculadas a la economía como: deuda externa; soberanía económica --allí se hablará del litio y del gas por Vaca Muerta--; recuperación de ingresos y sistema jubilatorio, entre otras. Esperan que más de tres mil personas debatan en la sede de la UTN y que se sumen más para el cierre, que estará a cargo del gobernador Axel Kicillof y del líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, además de otros participantes que aún no están definidos.

Este evento será el primero de muchos que piensan realizar desde el kirchnerismo de acá a las próximas 15 semanas que quedan hasta el cierre de listas, que será a fines de junio. Varias de ellas se realizarán, dicen, en distintas provincias con referentes locales y miembros de la mesa organizadora que se reúne hace meses en Ensenada. La idea es poder replicar un clima de movilización social como el que hubo los días previos al intento de magnicidio de CFK en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Recoleta, y en el acto que la vicepresidenta encabezó en el Estadio Único de La Plata el 17 de noviembre, cuando desde el público le cantaban “Cristina presidenta”, y ella les respondió: "Todo en su medida y armoniosamente”.

El jueves de la semana pasada representantes de todos los sectores que se reunirán el viernes se encontraron en el parque municipal ubicado en Punta Lara, de la localidad de Ensenada. El kirchnerismo se viene juntando en ese municipio hace meses para planear la estrategia electoral. Esta vez, en lugar de hacerlo a las 18 y quedarse a cenar, como siempre, lo hicieron a las 16. Allí estuvieron Axel Kicillof; distintos intendentes del conurbano bonaerense como Mario Secco, el anfitrión y Jorge Ferraresi, de Avellaneda; dirigentes sindicales como Hugo Yasky de la CTA y Héctor “Gringo” Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores; Máximo Kirchner, en representación de la Cámpora; los ministros bonaerenses, Andrés "Cuervo" Larroque y Walter Correa y referentes de distintas agrupaciones políticas como Martín Sabbatella, de Nuevo Encuentro; Carlos Castagneto, de Kolina; Diana Conti, del partido para la Victoria y Leopoldo Moreau, del Movimiento Nacional Alfonsinista, entre otros.

La fecha que eligieron para el plenario no fue al azar. Ese día se cumplirán 50 años del triunfo del peronismo, después de 18 años de exilio de Juan Perón, cuando ganó la presidencia Héctor Cámpora. La frase que eligieron, y que se vio replicada en todos los afiches que convocan para ese día, es "Luche y Vuelve", una consigna que remite a la campaña que se hizo para que Perón vuelva al país tras largos años de proscripción. Sobre la presencia de CFK, explicaron que "nunca existió la idea de que venga". Según explican desde la organización del acto, la idea será "reforzar el clamor para que Cristina sea presidenta y Axel gobernador".

El jefe de gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde, este domingo también se pronunció sobre el tema en sus redes. Escribió: "Queremos que la candidata a presidenta sea Cristina. Es la persona más capacitada para gobernar la Argentina y construir un futuro mejor". Luego, en el marco de la interna bonaerense, agregó que "si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la Provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como hice en 2019 y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete". Lo que no queda claro es qué hará si CFK decide no serlo. En ese caso, existiría la posibilidad de que la vicepresidenta elija a Kicillof como su candidato a Presidente y allí Insaurralde tendría chances de ir por la gobernación. Esa idea no le causa ningún tipo de gracia a Kicillof, que quiere reelegir.

Más allá del acto del sábado, es posible que el viernes la vicepresidenta haga la primera aparición pública después de la lectura de los argumentos de su condena, que será el día anterior. Según reveló La Letra P, la vicepresidenta viajaría a Viedma ese día para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Río Negro. Una actividad para la que estuvo trabajando el senador del FdT, Martín Doñate. Desde el entorno del senador y desde el de la vicepresidenta aclararon a este diario que aún la presencia de CFK no está confirmada.