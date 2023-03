Vélez Sarsfield consiguió esta noche una importante victoria como visitante, 2 a 1, ante Talleres de Córdoba, que venía de cuatro victorias seguidas, en encuentro de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.



El delantero local Francisco Pizzini anotó en contra de su arco la apertura del marcador para el ‘Fortín’ a los 29 minutos del primer tiempo y aumentó a los 33m. Julián Fernández, mientras que a los 44m. del complemento descontó el ingresado David Romero para los ‘albiazules’.



Con esta victoria, Vélez alcanza los ocho puntos en el torneo, y espera para esta semana la asunción de Ricardo Gareca como técnico, que llega para reemplazar al uruguayo Alexander Medina, que dejó su cargo tras la derrota ante Boca la semana pasada.

La derrota para los de Javier Gandolfi significa cortar una racha de cuatro victorias seguidas y la impide seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, ya que ahora con 12 puntos queda como uno de los escoltas del líder transitorio San Lorenzo (13).



A punto estuvo el local de ponerse en ventaja cuando corrían apenas dos minutos de juego, pero el uruguayo Michael Santos se perdió un mano a mano ante Leonardo Burián luego de agarrar mal parada a la defensa visitante y correr más de 20 metros con el balón dominado.



Esa acción podría haber cambiado el desarrollo del juego, pero lo que en definitiva cambió el trámite fue la expulsión del defensor local Juan Portillo, quien vio la tarjeta roja a los 15 minutos tras bajar a Abiel Osorio antes de ingresar al área, en una jugada en la que el árbitro Andrés Merlos en primera instancia había marcado penal, pero que a instancias del VAR revirtió la decisión, fue tiro libre y expulsión.



Con un hombre más el ‘Fortín’ se hizo fuerte ante un desconcertado Talleres, que vio salir reemplazado a su armador de juego Rodrigo Garro y no encontraba el balón.



Esa situación fue aprovechada por los de Liniers, que de pelota parada abrieron el marcador, cuando Elías Cabrera envió al área un tiro libre desde el sector derecho, la pelota sobró a Miguel Brizuela, e involuntariamente Pizzini cabeceó en contra de su arco para darle la ventaja al visitante.



Más tarde aumentó el elenco dirigido por los técnicos interinos Marcelo Bravo y Hernán Manrique con el tanto de Fernández, que definió con precisión con su pierna izquierda una jugada iniciada por Osorio, que recuperó una pelota en el medio y habilitó a su compañero.



Talleres no solo que jugaba con uno menos, sino que tampoco lograba la precisión y efectividad que le habían dado la posibilidad de sumar cuatro triunfos al hilo, y lucía apático y sin reacción.



Aunque ese cambio de actitud y mejora en el rendimiento llegó apenas iniciado el complemento, con el ingreso de Diego Valoyes la ‘T’ encontró ese desequilibrio necesario, y el visitante ya no inquietaba como en la etapa inicial.

Lo tuvieron para el descuento Gastón Benavídez y Santos, pero no encontraron el gol, y a pesar de la posterior expulsión de Francisco Ortega en los minutos finales, el local no encontraba los caminos y perdió la chance de quedar como único puntero.



A falta de un minuto para el final llegó el tan buscado descuento, con un buen cabezazo de Romero, y en el tiempo adicionado la ‘T’ se ilusionó pero se quedó sin nada, aunque el público valoró el esfuerzo de la segunda mitad.