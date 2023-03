Las pequeñas canceladoras azules empezaron a usarse en las unidades del transporte urbano ayer, y hubo acto conjunto entre el intendente Pablo Javkin y el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. "Es una muestra clara que cuando nos unimos, podemos hacer cosas juntos en beneficio de la sociedad”, expresó el funcionario nacional, ya que la medida era muy esperada, porque beneficia a un millón de personas y permite descuentos del 55 por ciento en el valor de la tarifa a los grupos vulnerables. Es la ciudad número 49 de todo el país en incorporar el sistema. "Es un acto de justicia, darle un impulso muy fuerte al transporte público a través de la SUBE. Nos tocó un ministro rosarino (Giuliano) y pudimos saldar con Rosario y toda la región la deuda pendiente de la llegada de SUBE, que además tiene un gran aporte de Nación a la demanda y al pasajero", apuntó Javkin. Mientras tanto, por 120 días, la Movi seguirá operativa en las unidades.

“Lo de hoy es un momento que queríamos tener desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad de Rosario. Venimos a cumplir una promesa que hicimos. Era el compromiso más importante que teníamos con la tarjeta SUBE en todo el país. Es un factor de integración federal muy fuerte, da accesibilidad a todo el sistema de transporte nacional e iguala la tarifa federal solidaria en toda la Argentina, incorporando un millón de vecinos y vecinas de la ciudad”.

En la misma línea, Javkin dijo que ayer fue "un día muy importante para la ciudad". Y ponderó que la puesta en marcha de la SUBE en Rosario "es una decisión política de recursos, que hacen que los rosarinos y rosarinas mejoren su vida de forma inmediata”.

Con la implementación de la SUBE, los grupos vulnerables podrán acceder a un descuento en el valor del boleto del 55 por ciento con la tarifa social. Este importante descuento, logrado únicamente a través del sistema SUBE, es financiado por el Gobierno nacional a través de los programas de atributos sociales que tienen como objetivo brindar mayor accesibilidad al transporte público.

Para obtener los detalles, con información sobre cantidad de máquinas validadoras, centros de carga, grupos beneficiados, se puede consultar online.

Ya hay más de 6.000 vecinas y vecinos que realizaron el trámite y están en condiciones de acceder a este beneficio. De ellas, el 41% del registro lo realizaron en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.

En esta primera etapa, el proceso de registro está dirigido a personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo, Seguro por desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Progresar, Programa Potenciar Trabajo y Pensiones No Contributivas.

Quienes ya cuenten con una tarjeta SUBE, esté o no registrada, no deben realizar ningún trámite y están en condiciones de utilizarla. Es importante destacar que estudiantes, docentes, jubilados y todas las demás franquicias vigentes (BEG, Medio Boleto, Mayores de 69 años, Discapacitados, etc.), podrán seguir utilizando el beneficio en sus tarjetas Movi, sin necesidad de realizar ningún trámite en esta primera etapa.