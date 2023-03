La cima del campeonato estaba en juego este lunes en la cancha de Boca, en el duelo que cerraba la sexta fecha de la Liga Profesional. Defensa y Justicia era el adversario que buscaba amargarle la noche, en la jornada que festejó la obtención de la Supercopa Argentina.

El que mostró más decisión al principio para alcanzar el triunfo fue el visitante, que acomodó mejor a sus hombres y llegó con chances al arco de Romero. El jugador de Boca se fue convirtiendo lentamente en figura de su equipo, ya que respondía con acierto cuando era exigido.

Defensa construyó cinco situaciones concretas para convertir en el primer tiempo, pero entre Romero y la falta de precisión en la definición lo impidieron.

El problema de Boca radicaba en el mediocampo, en el cual sus integrantes no detenían a sus rivales cuando los encaraban en velocidad, y de esa forma llegaban de frente contra los marcadores centrales.

El nivel de Varela no es el mejor, y no logra prevalecer en su zona de influencia. Los otros dos, Fernández y Oscar Romero, se adelantan con frecuencia y les cuesta retroceder. El paraguayo tampoco estuvo acertado en sus habilitaciones, y el juego de ataque no aparecía.

Villa y el chico Langoni eran los únicos que podían generar algo diferente, y casi siempre lo terminaban buscando a Benedetto. El goleador pudo conectar un envío desde la izquierda y estrelló la pelota en el travesaño.

Boca trató de ser más agresivo en el segundo tiempo, y se adelantó unos metros en el campo. Oscar Romero se mostró más activo y predispuesto para adueñarse de los circuitos ofensivos. Y en una acción por la izquierda, el paraguayo remató de zurda y dio en el palo.

El partido se empezó a jugar en el campo visitante, y a pesar de no ser claro, Boca insistió empujado por el fervor de su público. Los de Florencio Varela ya no ejercían la misma presión en la zona media, y a medida que pasaban los minutos se iban retrasando más.

El ingreso de Merentiel le imprimió más presencia en el área, y el uruguayo colaboraba también en la recuperación. El inconveniente del equipo local seguía siendo el armado de jugadas combinadas para poder prevalecer ante la marca de los rivales.

Defensa, a esa altura, sólo apostaba a poder acertar un contragolpe. Si bien pudo acercarse, Romero controló cualquier intento.

El técnico Ibarra mandó a la cancha a Briasco y a Vázquez, y este último tuvo una gran oportunidad con un cabezazo, pero le erró al arco. El cansancio también se empezó a notar en algunos jugadores de Boca, y ya no tenían las reacciones necesidades para desnivelar.





El que terminó más conforme con el empate fue Defensa, que le alcanzó para igualar la línea de San Lorenzo, y ahora son los dos que comparten la punta del torneo. El festejo de Boca por un nuevo título no tuvo el disfrute que se había imaginado.