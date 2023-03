Hoy tendrá lugar en la provincia de Salta la segunda jornada de paro que impulsó la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados en disconformidad con el acuerdo salarial aprobado entre los gremios y el gobierno de Salta, y en rechazo a la implementación de la quinta hora en las escuelas primarias de jornada simple.



De acuerdo a datos parciales que circularon ayer, en la Capital hubo una adhesión de casi el 38% a la medida de fuerza; mientras que en el interior, el porcentaje fue variado, y osciló entre el 60% y 75%.

Al igual que hicieron en la primera jornada de paro, un grupo de docentes de Capital se manifestará, desde las 10 de la mañana de hoy, en la plaza ubicada en Belgrano y Balcarce. La medida ya encontró otras adhesiones, como es el caso del Movimiento de Docentes de Salta (MD), que se sumó a las jornadas de protesta, mientras que desde el Ministerio de Educación de Salta no dieron respuestas a las consultas de este medio.

En diálogo con Salta/12, el referente por Capital, Rubén Fernández, contó que los porcentajes de adhesión al paro que se obtuvieron manifestaron un "fuerte" malestar por parte de la docencia salteña. Si bien dijo que hay disconformidad con el acuerdo paritario, sostuvo que las otras problemáticas centrales que se discuten se vinculan con la duración del calendario escolar (que este año finalizará el 21 de diciembre) y con la implementación de la quinta hora en las escuelas primarias de jornada simple.

Protesta en la capital salteña.

En ese sentido, contó que el valor de la quinta hora no es acorde al monto que corresponde, ya que el aumento anunciado del 25% no fue tal. "Pedimos que nos paguen mejor y no que nos hagan laburar más", exigió. La implementación de la hora adicional se empezó a poner en marcha desde agosto del año pasado cuando la Provincia adhirió a la medida de Nación. En ese momento, se aplicó sólo en 173 escuelas rurales primarias estatales de la provincia, pero se adelantó que este año se aplicaría en todas las unidades educativas del territorio provincial.



La docente Mariela Álvarez, del departamento San Martín, denunció que precisamente los docentes rurales "no cobraron como corresponde" el adicional de tiempo en sus jornadas. "La quinta hora no condice para nada con lo que es su valor" porque "se habla de un aumento del 25%, pero se corroboró que se trata de un monto en negro que no va al básico", reclamó. Fernández exigió que "se aumente con la carga horaria que corresponde" porque "la crisis está pegando fuerte a todos".

Otro motivo de disconformidad en la docencia tuvo que ver con los procesos de titularizaciones y el nombramiento de cargos. "Hay un número de titulados que no están siendo designados", reclamó Rubén Fernández. A modo de ejemplo, la profesora Álvarez dijo que en el departamento San Martín quedaron al menos 300 docentes sin ser nombrados.



"Se sigue creando una masa de desocupados, ya que no pueden salir a trabajar", expresó Fernández. Tras esta situación, el docente adelantó que desde la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados van a empadronar a los profesionales que no fueron designados en ninguna institución educativa.

Si bien las clases en Salta se iniciaron el 27 de febrero sin ninguna medida de fuerza, con anterioridad circulaba la posibilidad de convocar a un paro de actividades, por lo que durante la semana pasada la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados recorrió localidades para evaluar la posición de los y las trabajadores de la educación, elaborar informes y debatir con la planta docente sobre las problemáticas que los afectan. En la jornada de ayer, se repitió un esquema similar y se convocó a una nueva asamblea que se desarrollará este sábado 11 en Capital, con una modalidad híbrida.

Álvarez dijo que son una serie de puntos los que llevan a exigirle al gobierno que les den una respuesta. En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo provincial se jacte de anunciar que logra acuerdos salariales mayores a otras provincias, cuando en realidad los cierres paritarios siempre van por detrás de los montos inflacionarios. Y pidieron ser convocados a las próximas mesas paritarias.



Los gremios docentes cerraron con el gobierno de Salta un aumento del 35,5% hasta abril, con un nuevo llamado a la mesa de negociación en mayo. En ese 35% se contempla el 6,5% ya cobrado con el salario de enero, más la suba del 13,5%, en febrero; el 7,5%, en marzo -que estará conformado por un 4,5% de aumento salarial, más un 3% que resulta del blanqueo de códigos de la grilla docente. Asimismo, en abril la suba será de un 8%.

En el acuerdo con el gobierno de Salta participaron representantes de la ADP (Asociación Docente Provincial), la AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), la ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), el SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), SITEPSA (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta), UDA (Unión de Docentes Argentinos), UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y otro sector de la docencia autoconvocada denominada Docentes Autoconvocados de la Plaza.