En las últimas horas se suspendió la presentación del libro La estafa con los desaparecidos, del periodista y militar carapintada José D’Angelo Rodríguez, prevista para este martes en la Biblioteca del Congreso nacional. La actividad habìa sido convocada por el diputado del PRO Alberto Asseff.

En AM750, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida repudió la iniciativa, y denunció: "Es un delito lo que hacen estos escritores y diputados porque reivindican el genocidio y el genocidio es un crimen".

La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, ordenó este martes suspender la convocatoria de D'Angelo Rodríguez porque "afecta a los valores democráticos e históricos que la sociedad argentina ha tomado como propios".

"Estuvo estupenda", destacó Almeida en Aquí, Allá y en Todas Partes, sobre la decisión de la diputada del Frente de Todos. Además, llamó a "seguir en alerta" porque "los negacionistas están al acecho".

En esa lína, la histórica militante de DD.HH. agregó: "Tenemos que cuidar y defender la democracia y seguir exigiendo que no haya presos políticos, no puede ser que Milagro Sala siga presa siete años después, o que sigamos escuchando negacionistas y la Justicia no haga nada".



Por último, se refirió a la proliferación de discursos que cuestionan las políticas de derechos humanos y la cifra de desaparecidos durante la dictadura cívico militar de 1976-1983. "No hay que quedarse en casa lamentándose por lo que está pasando, hay que participar", manifestó.

Y concluyó: "Lo demostramos las Madres, la mayoría éramos mujeres amas de casa y de ahí saltamos a ocupar espacios públicos reservados para hombres".