El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Horacio Rosatti, concedió una entrevista periodística en un set de TV amigo para defender la postura del Máximo Tribunal ante el juicio político que se le inició en el Congreso. "No se puede juzgar a los jueces por sus sentencias", afirmó Rosatti como si se tratara de un mandato divino imposible de cuestionar y envió un mensaje a jueces y fiscales: "Que tengan templanza de ánimo, fortaleza de ánimo, y que apliquen la Constitución y las leyes".

Rosatti también explicó la decisión de los supremos de asistir a la Asamblea Legislativa durante la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, donde el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar decisiones judiciales y justificó el pedido de juicio político. "Sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos de que nosotros no nos tenemos que dejar ganar ni por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía, porque expresamos una representación institucional", argumentó en TN .

En ese sentido, contó que cuando recibieron la invitación por parte del Gobierno, lo conversó con el resto de los integrantes de la Corte -- Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-- y decidieron entre todos que fueran en representación de la Corte, solo "el presidente y el vice". Frente a la pregunta de si pensaron en irse del Congreso por las críticas del Presidente aseguró que no. "No pensamos en retirarnos. Nos miramos con Rosenkrantz, pero no. Hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución que representamos", explicó poniéndole otras palabras a la confrontación de poderes.

El supremo también recordó su desempeño como ministro de Justicia entre 2004 y 2005. "Estuve del otro lado durante el gobierno de Néstor Kirchner, y ahora soy ministro de la Corte. Y hay cosas que uno no lee en los libros, pero lo vi en mi experiencia personal: siempre hay una especie de tensión entre los poderes representativos y el Poder Judicial. Siempre hay un reclamo de incomprensión de un poder con relación al otro y es recíproco", dijo sobre el vínculo entre poderes y agregó: "Es una tensión casi permanente que hace a la dinámica del sistema republicano y la división de poderes".



Juicio Político

La consulta periodística giró después en torno al juicio político a la Corte impulsado por el Gobierno. "Preferiría no opinar, porque nosotros a lo mejor estamos llamados a opinar en otro momento de las acusaciones que puedan formularse en concreto para cada uno de nosotros. Por lo pronto, asistimos a esta situación y la sobrellevaremos como consideremos en cada momento", respondió en un primer momento, aunque luego profundizó su postura.

"No se puede juzgar a los jueces por sus sentencias", subrayó Rosatti. "Si en este caso es por el contenido de la sentencia o no, en su momento esto se dirimirá –continuó--. Primero, la Corte de ningún tribunal de Justicia inventa un caso; el caso le llega. No es que uno dice 'me levanto y me voy a meter con otro poder del Estado', sino que hay casos y causas que llegan. La Corte actúa porque le piden que actúe".

No hubo preguntas comprometedoras para el presidente de la Corte. La voluntad de Rosatti de no expresarse sobre el juicio político más allá de lo que expuso, le cerró el camino a las múltiples causales que abrieron el pedido de enjuiciamiento a los supremos. Tampoco hubo preguntas sobre los chat filtrados que mostraron la connivencia entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el licenciado ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro. Donde el hombre más cercano al presidente de la CSJ le aconsejaba al funcionario estrategias jurídicas para conseguir el fallo de la Corte favorable a la Ciudad en la disputa por los recursos de coparticipación federal y sobre la postura judicial que debía seguir Juntos por el Cambio para que la Corte se pronunciara a favor del reclamo opositor en la conformación del Consejo de la Magistratura, que también preside Rosatti.

Sí hubo tiempo para que el cortesano proclamara el abroquelamiento del Poder Judicial con la CSJ. "Que tengan templanza de ánimo, fortaleza de ánimo, y que apliquen la Constitución y las leyes. Eso es lo que tratamos de hacer permanentemente", dijo Rosatti en un mensaje a jueces y fiscales.

Rosario siempre estuvo cerca

Por último, el presidente de la Corte se refirió a los casos de violencia que sufre la ciudad de Rosario. "Hace un año y medio dije que el principal problema en la Argentina en tres o cuatro años después iba a ser el narcotráfico. A lo mejor me quedé corto, porque se acortaron los plazos", dijo. En ese sentido, indicó que "el problema del narcotráfico tiene que ser abordado conjuntamente desde distintas perspectivas", encarando distintos aspectos: el judicial, la inteligencia, la represión del delito y "qué se hace con el dinero que se obtiene".

Luego remarcó ciertos límites del accionar posible de la Justicia: "Nosotros tenemos, simplemente desde lo jurídico, dos temas: primero, que no rige el mismo código de procedimiento penal en todo el país. Tenemos dos códigos, uno para cierto territorio y otro en otro: en uno está la figura del juez y en otro el del fiscal". Aunque el supremo no explicó por qué la Corte fragmentó territorialmente la implementación del Código Procesal Penal en todo el país, donde la investigación estará en manos de los fiscales y ya no de los jueces.



"Hace seis meses dije en Rosario, en una reunión con todos los jueces federales, que me llamaba la atención que no llegaran casos de narcotráfico a la Corte. ¿Será que todos están de acuerdo con primera y segunda instancia? Pues bien, en los últimos seis meses entraron muchos más casos", se justificó el supremo.