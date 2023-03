Agostina Jalabert apareció muerta el pasado 18 de febrero en el baño de su departamento en Playa del Carmen, México, donde vivía hace seis meses. La familia de la joven de 31 años cree que se trató de un femicidio y que su novio, que había viajado desde Argentina en busca de una reconciliacióny se encontraba en la casa cuando Jalabert fue hallada sin vida, es el principal sospechoso.



Así lo aseguró este martes la madre de la joven modelo, Carolina, durante una entrevista en el canal América. Allí reveló que, si bien el lunes se dio a conocer la autopsia de Agostina a los medios, ella ya sabía los resultados desde hace una semana.

"La autopsia habló, fue terrible, recién ayer se expuso a los medios, yo lo sabía desde hace una semana pero no pude escuchar nada, sólo escuché 'tortura' y me quebré. La mató el novio, un chico de acá de Viedma", afirmó.

La persona a la que se refiere la mujer es Juan Manuel Reverter, con quien Agostina mantenía una relación desde hacía dos años, la cual finalizó “muy mal”, según relató Carolina.

“En el Mundial, creo que en el partido con Holanda, vimos unas fotos, un video que ella estaba con un argentino, y dijimos: ‘bueno, está con un argentino, está lleno’, y ahí nos dijo que estaba con él”, explicó la mujer.



“Candela me ponía que estaba todo bien, pero también tenía sus dudas, porque más de una vez sé que le tuvo que poner los puntos. Tengo sus audios de las cosas que le dijo, pero la verdad nunca esperando un final así”, agregó.

Por último, subrayó que el viernes 17 de febrero su hija le mandó un mensaje por la tarde: "Mamá, me siento fea, siento que me merezco hombres que me lastimen".

"Juan Manuel Reverter es el asesino. Fue torturada, quemada, abusada, golpeada, con golpes en la cabeza. Yo creo que él simuló este ahorcamiento desde un toallero. Él la torturó, la quemó, la golpeó. Agostina era una chica alta, estaba preparada y vestida para salir y Candela la encontró así", denunció.

La investigación

La familia de Agostina Jalabert solicitó la intervención del gobierno argentino en la investigación del caso, ya que consideran que el procedimiento judicial iniciado en México "está cargado de falencias".

"No se aplicó ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detuvo al novio, no se le secuestró el teléfono, ni se le realizaron exámenes toxicológicos, así como tampoco se constató si tenía lesiones", aclaró el familiar.

El cónsul argentino en Playa del Carmen, Lautaro Flichtinsky, está siguiendo el caso y ya solicitó copia del estado de investigación a la policía. Fuentes consultadas indicaron que la causa está caratulada como "suicidio", pero la familia le transmitió al diplomático que quiere que se investigue un femicidio.