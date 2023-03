Una marcha multitudinaria encabezada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy y familiares de víctimas de femicidios, fue reprimida ayer al llegar a la casa de gobierno, bajo la orden: “No se ocupa la calle, por lo menos frente a casa de gobierno”, según expresó una de las jefas del operativo policial.

La represión vino a ratificar la persistencia de las inequidades denunciadas en la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para darle mayor dramatismo, Monica Cunchila, mamá de Iara Rueda, víctima de femicidio, fue arrastrada por mujeres policías. El femicidio de esta joven marcó un antes y un después en la provincia y obligó al gobierno a declarar la emergencia en violencia de género.

Ayer la represión se desató cuando la columna de manifestantes, de más de seis cuadras, ingresaba a la céntrica plaza Belgrano. Un cordón de mujeres de Infantería con bastones y escudos se opusieron a que la marcha continuara hasta la casa de gobierno. Las efectivas tomaron a Mónica Cunchila y la tiraron al piso, luego agredieron a la abogada Mariana Vargas y a Nora Ferreyra, referente de la Red por el Derecho a la identidad de Abuelas de Plaza de Mayo.

Se desató entonces un momento de tensión, con golpes, forcejeos y corridas, y se arrojó gas pimienta, hasta que la columna impuso su número y avanzó por la calle San Martín frente a la casa de gobierno.



La represión en una jornada conmemorativa en la que precisamente se denuncia la violencia y la inequidad contra las mujeres fue repudiada inmediatamente y se anunció que se realizarán denuncias penales.



“Acá la orden fue del gobernador de la provincia. Lo peor es que nos enfrentó a mujeres, mandó a mujeres policías de las fuerzas de seguridad. Mujeres a las que les decíamos: chicas, puede ser tu hermana, tu hija. Nos miraban asustadas, desesperadas. Un grupo de nosotras logró romper el cerco, nos iban a largar a los perros encima. Estaban armadas, con cascos, con escudos”, describió Marcia Baranovsky, presidenta de la Fundación Siglo XXI. “Este hombre pretende ser candidato a presidente, reprime una marcha que es a nivel mundial, es histórica, es para defender los derechos de las mujeres”, añadió.

“No hay presupuesto para la ley Iara, pero sí para seguridad, entonces esto es perverso", afirmó Baranovsky. Dijo que las conmocionó "mucho ver a estás mujeres arrastradas por el piso. Mónica se acercó a la policía para dialogar, y la agarraron. Una mujer que está pasando una situación emocional de mucha criticidad y también la tiraron y otras cayeron encima".



"La calle es nuestra"

Por otra parte Mariana Vargas, referente de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Jujuy, contó que cuando iban a avanzar sobre la calle frente a la casa de gobierno provincial, las policías "intentaron" evitar el paso de la manifestación, "midieron, pero la calle fue nuestra, habremos sufrido golpes pero el mensaje es ese: la calle es nuestra y las vamos a seguir conquistando”, afirmó Vargas.

Destacó que “el movimiento de mujeres es el que más crece, que no tiene techo, y va a seguir siendo así. No vamos a retroceder. Ganamos las calles para garantizar la vida de nuestras hijas por más que nos pongan obstáculos no van a poder con nosotras”, ratificó.



Por su parte, Mónica Cunchila contó que no se esperaba la reacción de la policía. "Esta es una marcha mundial y acá en Jujuy hay una agresividad contra las mujeres, no se entiende. En cada marcha siempre encontramos vallado este lugar simbólico para las luchas. Entiendo que las policías reciben órdenes pero la decisión del gobierno fue enfrentar mujeres con mujeres”, denunció.

Mónica ya carga con multas por contravenciones labradas por la Policía de Jujuy porque marcha todos los martes pidiendo justicia para su hija Iara Sabrina Rueda, cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en un descampado en septiembre de 2020 en Palpalá. Ayer, cuando llegó a la marcha del 8M, le impidieron que colgara el cartel de reclamo de justicia por Iara. A otros grupos de mujeres tampoco les permitieron que instalen el sonido para el acto.

Se espera que hoy se conozca la fecha de inicio del juicio por el crimen de Iara Rueda, está previsto que se realice una audiencia preliminar para definir la forma en que se llevará a cabo este proceso. “Estarán jueces y fiscales, espero que se pongan en el lugar de la familia, que nos den fecha de juicio. Esperamos que haya justicia, que no haya impunidad, que las condenas sean ejemplares”, pidió su madre. La realización del juicio oral también fue parte de los reclamos de la marcha. En esta causa están acusados Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, por "homicidio doblemente agravado calificado por alevosía y por ser cometido en contra de una mujer". Un joven que al momento del hecho tenía 16 años llegará acusado por "homicidio triplemente agravado, por el vínculo, alevosía y por ser cometido contra una mujer".

Falta de justicia

La marcha se realizó bajo consigna "La deuda y la falta de justicia siguen siendo con nosotras". Precisamente, en el documento que se pudo leer tras la represión, las manifestantes exigieron que "se fije fecha de juicio ya por el crimen de Iara y el resto de los femicidios, como el de Alejandra Nahir Alvarez". Y exigieron "justicia por Camila Peñalva, Romina Aramayo, Cesia, Marlene y en ellas por todas las víctimas de femicidio". También reclamaron "el desmantelamiento de las redes de trata", y que se busque a Irma Sosa y a Cintia Tolaba".

El documento también enumera las inequidades por razones de género: “Las mujeres hoy seguimos sufriendo la discriminación en el ámbito laboral, nuestros salarios siguen siendo un 26 por ciento más bajos que los de los varones, según datos oficiales, y esa brecha salarial sigue ampliándose con la precarización del trabajo. Solo ocupamos 2 de cada 10 puestos jerárquicos. Seguimos siendo las mujeres las que realizamos la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, y siguen sin garantizarse los jardines maternales gratuitos que permitan a mujeres madres incorporarse con la misma libertad que los hombres al mercado laboral. Nuestro rol asignado por el patriarcado en esta sociedad sigue agravando nuestras condiciones de vida, somos las más pobres, las peor remuneradas, las más desocupadas. La política de ajuste para pagar al FMI, y la inflación sin freno, siguen agravando nuestras condiciones de vida, que influyen directamente en limitar nuestras posibilidades de poner freno a la violencia que se cobra nuestras vidas sin tregua".

Entre las demandas, afirmaron que “los equipos de atención del Estado, a pesar de dos años de vigencia de la ley de emergencia, siguen en crisis sin dar abasto, con turnos demorados e inexistencia de visitas domiciliarias" y "en ese abandono estatal" dejan de cumplirse las órdenes de restricción, no se logran las que se requieren, y "la violencia vuelve cada vez más feroz. Como dejó claro el femicidio de Marina Patagua, que suma a la desidia estatal la orden de libertad previa del femicida por la que seguimos exigiendo se investigue desde el MPA la actuación del juez Pullen Llermanos”.

Entre otros exigencias, reclamaron el aumento de las partidas presupuestarias "para garantizar que el abordaje de la violencia de género", el cumplimiento del cupo laboral trans.

Solidaridad con Caspalá

Las mujeres y diversidades se solidarizaron con el pueblo de Caspalá, y expresaron su "repudio a la persecución que padecen y el pisoteo que Morales hace de sus derechos". La comunidad kolla de Caspalá viene confrontando con el gobierno provincial por el avance sobre territorio comunitario.

"Basta desalojos y de persecución al movimiento indígena. Basta de despojo del litio y extractivismo, y de desalojar a dueñas de la tierra para seguir avanzando con el negocio de la marihuana", afirmaron las mujeres en el documento que se leyó en la marcha.

También se solidarizaron con "las mujeres víctimas de la represión en el Chaco el 5 de marzo". Y ratificaron: "Decimos BASTA de que MORALES haga negocios en nombre del Estado. Basta de persecución y violencia política", exigieron el cierre de causas judiciales contra luchadoras sociales y rechazaron el acuerdo con el FMI.



En la marcha también estuvo la diputada nacional Leila Chaher, entre otras dirigentas que repudiaron la represión y adelantaron que impulsarán acciones legales. También la diputada nacional Carolina Moisés repudió "la represión que el gobierno de Gerardo Morales desplegó en la marcha pacífica en la que miles de jujeñas se movilizaban contra las deudas pendientes de su administración y los derechos aún no reconocidos para el género”.

En tanto, la CGT regional Jujuy convocó a una conferencia de prensa para este jueves, para referirse a la represión a las mujeres.