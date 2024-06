Juliana Di Tullio, senadora de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, pidió la expulsión del Partido Justicialista de Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno de Javier Milei, y de los senadores Edgardo Kueider y Carlos Espínola, quienes votaron a favor de la Ley Bases y del paquete fiscal impulsados por el ultraderechista.

"No nos vencieron ni nos vencerán. Sentimos orgullo de ser peronistas. Hoy, 16 de junio, día que intentaron matar a Perón con un bombardeo a plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy", escribió este domingo la legisladora en su cuenta de X (ex Twitter).

Scioli, Kueider y Espínola, argumentó Di Tullio en la publicación que compartió por el 69° aniversario del bombardeo de 1955 que dejó centenares de muertos y miles de heridos, "partieron a las filas del gobierno de Milei por interés personal y no hay que permitir que sus decisiones espúreas las realicen en nombre del peronismo. NO EN NUESTRO NOMBRE".

Kueider y Espínola

En los últimos días, los senadores Kueider y Espínola fueron blanco de críticas de varios legisladores y figuras del peronismo, ya que ambos votaron a favor -y antes habilitaron el quórum- de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, dos proyectos de Milei que contradicen las ideas de Unión por la Patria, el partido por el que llegaron -a través del voto popular- a sus bancas.



"Hay dos senadores que entraron por la boleta de Unión por la Patria al Senado que sin lugar a dudas si votan a favor de la ley bases van a ser traidores no solo a la elección, si no al mandato popular que tienen", les había reclamado en la tarde del miércoles la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, para recordarles la boleta con la que fueron elegidos: Espínola en las legislativas de 2021 y Kueider en las de 2019.

El mismo planteo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la aprobación en el Senado del proyecto de Ley Bases, cuando compartió una publicación que decía, junto a una imagen de boleta a senadores que ambos habían encabezado, por encima de dos dirigentas críticas al gobierno de La Libertad Avanza que no entraron al Senado: "Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria”.

Scioli, el "adelantado"

En el caso de Scioli, la adhesión al gobierno ultraderechista es más explícita, ya que a fines de enero se incorporó al gabinete de Milei como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Este jueves, el funcionario festejó la aprobación de la Ley Bases y dijo que es “un gran paso para esta nueva Argentina que nos espera", para "la recuperación de la economía y la transformación de nuestro país que encarna el Presidente" y "para forjar este nuevo camino y renovar la esperanza del pueblo argentino".

Lejos de sentir incomodidad por sus contradicciones, aseguró estar contento "de que sean cada vez más los que la ven y yo haber sido un adelantado porque confié en que esta primera etapa de cambios estructurales iba a generar las condiciones para ahora entrar en una etapa de incentivos a la inversión”, indicó luego en diálogo con Radio Mitre.

“Fue una gran semana para el país, la inflación en 4,2, la Ley Bases en el Senado, la renovación del swap con China, el camino que marcó hacia el futuro el ministro Caputo. Veo a un presidente muy pragmático, pensando siempre en qué es lo mejor para el país”, añadió el secretario de Deportes, declaraciones que despertaron el enojo de sus compañeros del PJ.