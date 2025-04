El gobierno de Javier Milei retrocedió en el tiempo y volvió a definir como idiota o imbécil a las personas con discapacidad. El decreto duró 48 horas por la avalancha de repudios recibidos, pero la decisión del Gobierno nacional, a juicio de funcionarios, docentes y directivos vinculados a la educación especial en la provincia de Buenos Aires, evidenció la intención de aplicar el modelo rehabilitatorio. Es decir, encasillar desde un punto médico a chicas y chicos sin contemplar las posibilidades de su crecimiento en el ámbito educativo.

“Las personas con discapacidad te dicen: yo no soy un grado de rendimiento cognitivo”, señala a Buenos Aires/12 Sebastián Urquiza, director provincial de Educación Especial. Por eso, habla de tener una “perspectiva en discapacidad” que es antagónica a la mirada rehabilitatoria pura, psicométrica, donde se “mide a las personas” y que hoy sirve de excusa para atacar las pensiones por invalidez laboral.

La mirada provincial, señalan, va en la dirección opuesta a la nacional. Por eso, entre otras cosas, días atrás Alberto Sileoni viajó a Almirante Brown a inaugurar dos nuevas escuelas de Educación Especial. Se trata de la 510 y el CFI 2, que funcionarán donde el Gobierno nacional dejó abandonados dos Espacios de Primaria Infancia tras los recortes presupuestarios y de recursos humanos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).

Desde el distrito gobernado por Mariano Cascallares afirmaron que ambas instituciones son las primeras de este ámbito inauguradas tras 15 años. Una en Longchamps y la otra en Glew. Es que, como cuenta Urquiza, Almirante Brown padeció, entre otras cosas, los cuatro años de María Eugenia Vidal al frente de la Gobernación. “Durante la gestión de Cambiemos no se abrió ninguna escuela de educación especial ni se entregó una sola combi para el transporte de alumnos con discapacidad”, detalla.

“Primero se hizo cargo la salud, después la escuela”

Urquiza está al frente del área que aglutina a casi 700 instituciones educativas especiales y alrededor de 100 mil estudiantes en la provincia. “Las personas con discapacidad quieren igualdad de oportunidades y de acceso y ahí es donde hay que generar políticas”, resalta, y lo sintetiza en una frase, sin hacer diferencias entre una discapacidad cognitiva o motora: “El problema no es la silla de ruedas, es la falta de veredas”.

Aquí, indica, reside la matriz de la perspectiva en discapacidad. Por eso, también, hace un recorrido histórico que no intenta agredir a la medicina en su abordaje sobre las personas con discapacidad. “En un primer momento, en Esparta, los tiraban por un barranco, pero luego se hizo cargo la salud que les dio una manera de inscribirlos, pero ahora está también el sistema educativo”, sintetiza Urquiza.

En el día a día, Patricia Aducce pone en práctica lo que expone Urquiza. A sus 46 años y toda una vida en la educación especial, hoy está al frente de la escuela 505 en Rafael Calzada, en Almirante Brown. Celebra las dos nuevas instituciones del distrito y, ante todo, subraya la importancia de cómo “escuchar” a las familias que llegan a estas escuelas.

“El abordaje sobre sus hijos desde el principio es médico y viene con frases como ‘me dijeron que mi hijo iba a aprender hasta acá o que iba a vivir hasta acá, es decir, vienen con cierta derrota”, cuenta Aducce.

“Estoy convencida que se logra resignificar a ese hijo de otra forma, por eso hay que trabajar esta perspectiva también en salud para salir de lo rehabilitatorio, entendiendo que la salud es salud, pero la educación también es salud y hay que trabajar en conjunto para que no determinen la escolaridad del estudiante”, indica la docente.

Aducce comenzó su carrera estudiando psicología, pero la experiencia de trabajar en una escuela a domicilio con personas con discapacidad le cambió el camino. “El diagnóstico no es determinante, un estudiante no es un paquete cerrado, todo se construye porque no somos todos iguales”, asegura.

Y trae un ejemplo a la conversación: “Hace veinte años se decía que un chico con síndrome de Down podía aprender hasta lo que aprende un chico de doce años, y eso no es así porque vemos lo que pasa con cada chico en particular y muestra la importancia de trabajar con las familias”.

La misma mirada tiene Alfonsina Argañaraz Martínez, docente en la EEE N° 501 en General Belgrano. A casi 115 kilómetros de La Plata, trabaja en la única escuela que la modalidad tiene en el distrito, por lo que la matrícula incluye alumnas y alumnos desde los 45 días de vida hasta los 18 años.

“Nosotros no atendemos a los chicos, no venimos de la rama de la salud, nosotros enseñamos”, sostiene la docente. A sus 37 años, pone en valor la visión política de la Provincia que llevó, entre otras medidas, la posibilidad de trabajar la enseñanza desde la grupalidad.

Antes, explica Argañaraz, la docente de estimulación temprana iba a los hospitales a incentivar habilidades motrices como la succión de la mama o la manera en que la madre podía sujetar o jugar con su hijo. “Esto sufrió una transformación, con una nueva perspectiva basada en la educación como acción social, por lo que se armó una sala en contexto de aprendizaje mediador para contar con varios chicos y no estar 45 minutos con un solo chico en el hospital”, detalla.

“La enseñanza uno a uno no tiene frutos, lo mejor para esas trayectorias es la grupalidad”, afirma. Asegura que hubo resistencias “propias del miedo”, pero se generó la confianza, las familias aceptaron y hoy son las que incentivas a otras a intentar esta modalidad.

Ambas maestras dejan en claro que existe material específico para la modalidad, pero remarcan en más de una ocasión que “los chicos no aprenden menos, aprenden diferente”. En ocasiones, desde especial se recomienda hacer el pase a una institución de nivel, o bien, funcionan de manera complementaria, lo que demuestra las características de los alumnos para tener una trayectoria educativa en jardines, primarias o secundarias de nivel.

El ataque de Milei a las personas con discapacidad

Desde el Gobierno provincial, Urquiza deja en claro que la manera en la que el Gobierno nacional trata el tema de las pensiones por invalidez laboral es porque las considera “como un beneficio y no como un derecho, entonces las retira”.

La responsable de brindar las pensiones es la Agencia Nacional de Discapacidad, el mismo órgano que semanas atrás publicó el decreto 187/2025 donde categorizó como “idiota”, “imbécil” o “débil mental” a personas con discapacidad.

“Es un retroceso enorme”, sostiene Urquiza. Si bien desde la ANDIS se retractaron, el funcionario bonaerense advierte que continúa la clasificación médica más allá de que no estén estas denominaciones en el sistema para evaluar a quien le corresponde o no una pensión.

“Hoy cuestionan las pensiones con una lectura que dice que ‘no se nota tu discapacidad’”, resalta. “Lo que querían era desregular y que todos se hagan estudios, por eso ponían categorías para restringir, como si fuera lo mismo, por ejemplo, ser un chico con síndrome de Down estando en clase alta y el que no”, indica.

Además, el funcionario pregunta en más de una ocasión "¿quién puede y por qué puede definir qué persona está en condiciones de trabajar o no?". No escapa a las consideraciones médicas, pero pone sobre la mesa que un docente puede ser jubilado por invalidez cuando, quizás, puede dar clases con algun grado de asistencia.

Urquiza señala que las pensiones rondan los 200 mil pesos y que tienen como destino, ante todo, el transporte y algunos costos de las escuelas. En paralelo, cuenta que, durante el gobierno de Alberto Fernández, se amplió la cobertura de las pensiones para aquellas personas con discapacidad que tengan un trabajo en blanco. “Este gobierno lo quiere eliminar”, apunta Urquiza.

En este contexto, realza el trabajo hecho en Almirante Brown para abrir dos nuevas escuelas. El titular del área educativa en el distrito, Sergio Pianciola, detalla a este medio que los edificios estaban vacíos luego de que la SENNAF descartó los programas que daban pie a la existencia de los Espacios de Primera Infancia. “Entonces, con Cascallares tomamos la decisión de pasarlos a la jurisdicción de la Provincia para crear instituciones educativas”, dice.

Para emprender esta tarea, desde la cartera educativa bonaerense que lidera Alberto Sileoni, encabezaron el ordenamiento burocrático. Y, desde el municipio, se invirtió en modificar y adaptar las aulas, baños y mobiliario.

Panciola explica que, en Almirante Brown, ahora hay 12 instituciones de educación especial. “En Longchamps y Glew, las localidades donde se decidió abrirlas, había una demanda y un faltante, una situación que no se repite en otras modalidades”, asegura.

El funcionario municipal señala que, al momento de asumir en 2015, Cascallares se encontró con, por ejemplo, 2700 chicos en edad de educación inicial sin vacantes. “Creamos 14 jardines y hoy no hay excedentes”, afirma. También, con el correr de los años, se logró emparejar la cantidad de escuelas secundarias con las primarias para evitar que los alumnos de Brown tengan que escolarizarse en otros municipios.