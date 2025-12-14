Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Una jornada para salir con paraguas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 24.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Una jornada para salir con paraguas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de diciembre

Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna

La UCR y un intento de renovación

Por Analía Argento

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de diciembre

Rappi

Radiografía de la informalidad

¿Cómo se compone el universo de la precariedad laboral?

Por Alberto Müller*

Exclusivo para

La “novedosa” reforma laboral

Por Hernán Letcher

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini

El País

Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna

La UCR y un intento de renovación

Por Analía Argento

Ante el peligro inminente de la ofensiva bélica de Trump en Venezuela

Argentina sin Cancillería: sólo bloopers, amenazas y show

Por Raúl Kollmann

Hace 100 días que los 300 despedidos sin indemnización de ILVA acampan en Pilar

“No solo me estafaron, me arruinaron la vida”

Por Celeste del Bianco

Duro comunicado de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal

Rechazo de juristas a la reforma penal

Economía

Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos

Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos

La “novedosa” reforma laboral

Por Hernán Letcher

La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial

Mitos y falacias de una reforma regresiva

Por Raúl Dellatorre

La “novedosa” reforma laboral - Clone

Por Hernán Letcher

Sociedad

Una jornada para salir con paraguas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de diciembre

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban
Kiara Maqueira y su agresor

Huyó de Buenos Aires a Chaco, donde fue encontrado

Detuvieron al joven que atacó a su bebé, a su pareja y a su suegra

Deportes

Con todo en contra, el Pincha se hizo fuerte en la adversidad

Estudiantes, el campeón que entró por la ventana

Por Daniel Guiñazú

Venció a Racing y se consagró campeón del fútbol argentino en una final dramática

En los penales, prevaleció la épica de Estudiantes

Por Cristian Dellocchio

síntesis

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani