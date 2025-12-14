Omitir para ir al contenido principal
El martes 16 en Homo Sapiens

Silvina Pessino presenta su nuevo libro de cuentos

Tapa trece callejones de Silvia Pessino
Tapa trece callejones de Silvia Pessino (Gentileza -)

Lucas Massuco director Museo de la Memoria Rosario

Entrevista a Lucas Massuco, director del Museo de la Memoria de Rosario

La cristalización de un genocidio

Por Horacio Vargas
Policiales Barrio Toba Rosario

Dos muertos y cuatro heridos de balas en una zona de narcomenudeo

En el oeste rosarino, sonaron las balas

Nelson Mandela en lo alto de Pretoria

Por Sol Duarte

Una jornada para salir con paraguas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de diciembre

La “novedosa” reforma laboral

Por Hernán Letcher

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini

Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna

La UCR y un intento de renovación

Por Analía Argento

Hace 100 días que los 300 despedidos sin indemnización de ILVA acampan en Pilar

“No solo me estafaron, me arruinaron la vida”

Por Celeste del Bianco

Ante el peligro inminente de la ofensiva bélica de Trump en Venezuela

Argentina sin Cancillería: sólo bloopers, amenazas y show

Por Raúl Kollmann

Entrevista al titular de la UOM

Abel Furlán: “El movimiento obrero debe confrontar y frenar este modelo y la reforma laboral”

Por Felipe Yapur

Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos

Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos

La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial

Mitos y falacias de una reforma regresiva

Por Raúl Dellatorre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de diciembre

Protesta contra la mineria, Mendoza

Tras la aprobación de un proyecto metalífero, pobladores afectados reclaman en contra

En Mendoza se lucha contra la megaminería

Con todo en contra, el Pincha se hizo fuerte en la adversidad

Estudiantes, el campeón que entró por la ventana

Por Daniel Guiñazú

Venció a Racing y se consagró campeón del fútbol argentino en una final dramática

En los penales, prevaleció la épica de Estudiantes

Por Cristian Dellocchio

