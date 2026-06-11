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El árbitro venía de atravesar una situación inédita y dolorosa

Del escándalo mundialista a la Supercopa UEFA: el sudanés Omar Artan dirigirá PSG-Aston Villa

La designación aparece ahora como un fuerte gesto institucional de respaldo hacia él.

Artan volvió a su país y fue recibido muy bien. HASSAN ALI ELMI. AFP

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