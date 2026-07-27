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Mundial de Fútbol 2026

El segundo de Cabo Verde

La FIFA eligió un gol contra la Argentina como el mejor del Mundial 2026

MIAMI (United States), 04/07/2026.- Nahuel Molina of Argentina (L) in action against Sidny Lopes Cabral of Cape Verde (R) during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, Florida, USA, 03 July 2026. (Cabo Verde) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
FIFA World Cup 2026 - Argentina vs Cape Verde EFE. EFE

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