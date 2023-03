Este 8 de marzo el pedido de justicia por Anahí Benítez se levantó en pancartas, carteles, pintadas, junto con otros miles de nombres de mujeres víctimas de femicidios. La semana pasada comenzó el segundo juicio oral por el secuestro, violación y femicidio de la joven de 16 años en la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora (2017). Hace 6 años se corre tras pruebas que se deshacen, tiempos que se dilatan, sospechas de corrupción, falta de precisión en la investigación y una eterna espera que solo incrementa la bronca, la tristeza y el cansancio de la familia que exige justicia. La búsqueda de reparación, en términos simbólicos y concretos, parece cada vez más lejana según la voz de familiares y amigues, que exhaustos de las respuestas nulas o la postergación de las audiencias, llegan a este segundo juicio preguntándose ¿para quién actúa el poder judicial? ¿a quiénes respalda y representa? ¿por qué después del asesinato de una hija, una hermana, una amiga, la institución que supuetsamente trabaja para encontrar verdad y justicia, continúan dejando un vacío ante las preguntas ¿quién se la llevó? ¿dónde estuvo? ¿quién mato a Anahí?



Sobre el caso

Por el caso hay dos acusados, Marcelo Villalba y Marcos Bazán. En octubre de 2022, el segundo de ellos, condenado a prisión perpetua, fue excarcelado por pruebas insuficientes. Sobre Villalba hay pruebas contundentes y concretas como el hallazgo de rastros de su ADN en el cuerpo de Anahí. Además, tenía en su poder el celular de la adolescente y se lo había regalado a su hijo.

Sin embargo en junio de 2020 dejó de ser juzgado porque se concluyó que era “psicótico” y que no estaba en condiciones de declarar. “Estamos intentando probar la responsabilidad de Villalba, la sentencia anterior fue basada en indicios y los indicios concordantes hacen a una prueba directa”, indica Guillermo Martín Bernard abogado de Silvia Pérez Vilor, la madre de Anahí. El abogado reprocha el manejo que hubo en esas primeras audiencias, en las que el Servicio Penitenciario, conociendo la situación de salud de Villalba, lo tuvieron tres días sin medicación y cuándo llegó el día no pudo declarar. En esta oportunidad dará testimonio desde alguna plataforma tecnológica desde el penal, para garantizar su intervención.

El juicio inició de cero después de que la casación ordenara la nulidad del anterior. La semana pasada declaró la familia de Anahí, esta semana continuaron los testimonios de policías, peritos, forenses, médicos de la zona. Son más de 105 testigos que desfilarán a lo largo de 10 jornadas. El abogado que acompaña la causa desde que comenzó la investigación y será el único defensor presente en ambos procesos, asegura que al día de la fecha no saben lo que sucedió “hay muchas presunciones pero a 6 años del hecho faltan respuestas y cuánto más pasa el tiempo más perjudicial es para el proceso”. Actualmente los jueces a cargo son Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo. Desde el entorno de Anahí denuncian y critican desde el día uno la investigación y el manejo que la justicia hizo del caso, desoyendo a la familia y persiguiendo a lxs amigxs de Anahí.

"El dolor y la locura de esta justicia que no funciona. Las amenazas y las coimas por doquier. Me enfrento una vez más al juicio. Un juicio cargado de manoseos y oscuridad. Ya no espero nada", dijo desesperanzada la mamá de Anahí unas horas antes de declarar ante el Tribunal Oral Criminal Nro. 7 de Lomas de Zamora. El abogado que representa legalmente a Silvia consideró que el desgaste trajo repercusiones en la salud de Silvia “ella hace todo esto para saber que que es lo que le sucedió a su hija y para que paguen los responsables, ella insiste con que se tengan en cuenta otros elementos para poder imputar a las otras personas que indudablemente participaron activamente”. La condena máxima para este tipo de delitos es la cadena perpetua, eso exige la familia y lo que busca el abogado defensor. En el caso de Bazan, dependiendo la resolución en esta oportunidad, irán por una acusación alternativa “estamos convencidos de que por lo menos sabía o prestó una colaboración para para todo lo que le pasó”



¿Hay justicia o reparación sólo con la sentencia condenatoria? Tanto la madre como lxs amigxs de Anahí, reclaman saber qué pasó y denuncian que la investigación en general está incompleta. ¿Cómo se continúa una línea de investigación si las pruebas comienzan a flaquear por la dilación, o los testigos no hablan por miedo? ¿Quién se ocupa de que un caso como el de Anahí no quede olvidado y sin respuestas?



Sol Mc William de la Comisión Verdad, Justicia y Transparencia por Anahí Benítez y compañera de Anahí en la Escuela Nacional Antonio Mentruyt (ENAM), también se mostró agotada y con ganas de que de una vez por todas “haya respuestas, se escuche a la mamá de Anahí y nos digan qué fue lo que pasó”. Sol, que cuando supo del femicidio de su compañera también era una adolescente, cuenta que en este nuevo juicio hay muchos puntos que aún faltan resolver “fue siempre un juicio muy confuso, no se esclareció todavía qué fue lo que pasó los cinco días que estuvo desaparecida, ni si hay otras personas implicadas”. Es por eso que le cuesta creer en “la Justicia” en manos del Poder Judicial que actualmente la maneja. Sus fundamentos se basan en los 6 años que lleva la causa, teniendo a un sospechoso con pruebas concretas pero sin una sentencia firme y cientos de testigos en el caso pero sin ninguna evidencia que esclarezca los hechos.

“Hay una falencia en la investigación desde el primer día, fuimos nosotros los que empezamos a buscar a Anahí, ni el gobierno provincial ni municipal, como comunidad educativa nos encontramos con un montón de trabas por la inoperancia de la policía, el poco interés del gobierno municipal, provincial y nacional para buscar a nuestra compañera. Sabemos también que hay una desidia del Estado que lleva a estas situaciones”, cuenta Sol y agrega que desde la Comisión no confían en que la resolución del juicio les de claridad alrededor del caso. Es por eso que hacen mucho hincapié en el seguimiento y detalle de la investigación “queremos que quede claro quiénes son todos los responsables del femicidio de Anahí”



Recuerda también, que en el primer juicio, cuándo aún eran menores de edad, hubo una clara persecución sobre sus amigxs con situaciones de mucha violencia, “intentaron presionar a jóvenes de 16 años, para declarar y para terminar con una causa por falso testimonio. Haber pasado esta situación habiendo sido tan chica y que después de tanto tiempo el caso siga impune, que no se haya hecho absolutamente nada alrededor, genera mucho malestar”, señala con bronca.

Lo que rescata es la predisposición de la familia, conocidxs y cmpañerxs a estar movilizados. Fueron ellos quiénes salieron a buscar a Anahí cuando desapareció, según Sol la línea principal era estar juntxs y en las calles, para que se escuchara el reclamo de justicia y para mantener los ánimos en todo momento, algo que lxs mantiene en pie ahora.



En 2021 la directora de cine Luciana Gentinetta realizó un documental llamado “Algo se enciende”, un largometraje que toma el impacto del caso en sus compañerxs que estuvieron movilizados y en las calles reclamando justicia por Anahí. Estudiantes de una escuela que tiene toda una "división perdida" por el terrorismo de Estado. Bajo la pregunta ¿Cómo se movilizan y movilizan a toda una comunidad chicos y chicas de 14 a 17 años?, el documental acompaña el dolor y la lucha de la comunidad educativa que conoció a Anahí y que se ocupa de grabar en la memoria su legado.





Con esta justicia no hay derechos ni democracia

Las escasas respuestas de la justicia, la cifra de femicidios y la violencia política, fueron algunos ejes en la movilización del miércoles. Un reclamo explícito de familiares de víctimas de femicidios, madres protectoras, trabajadoras que conocen de cerca el funcionamiento de una justicia que falla sistemáticamente a favor de los poderosos, que no responde a mujeres, lesbianas, travestis y trans que hacen denuncias por violencia de género o reclaman el pago de la cuota alimentaria. El pedido por la democratización de la justicia se hizo escuchar y afecta directamente a casos como el de Anahí Benitez.

Amigues y familiares de Anahí Benitez

Para Guillermo el colapso que tiene la institución hace que los tiempos sean cada día más lentos, la falta de personal, profesionales, presupuesto en distintas áreas genera retrasos que atentan contra casos como el de Anahí “más la provincial, la del conurbano bonaerense es lenta y no es justicia, todos los procesos están identificados, eso perjudica la celeridad de las causas, hay pruebas que son irreproducibles si no las haces en tiempo y forma”, insiste. Pone como ejemplo la cadena de las muestras en el caso de Diego Tula, el instructor de Bruno el perro que marcó la puerta y la parte interior de la casa de Marcos Bazán, después de haber señalado el punto exacto donde encontraron el cuerpo de Anahí. Que estas irregularidades suceden es información de público conocimiento, como también el maltrato o el sesgo discriminatorio de muchos jueces y fiscales, sin embargo se sigue retrasando la reforma judicial y se ignora el pedido de reforma judicial transfeminista. Los tiempos actuales benefician a los femicidas y cómplices, mientras desgasta a las familias que lucha por la verdad y la justicia.

¿Causa armada?

Desde el entorno de Marcos Bazan aseguran que se trata de una causa armada, afirman que no hay pruebas que lo incriminen y que los indicios que detallan fueron plantados por la policía. Fue condenado a cadena perpetua el 2 de junio de 2020 en un juicio que tanto en el entorno de Anahí como en el del acusado definieron, en su momento, como “repleto de irregularidades”. Sin embargo recibió la excarcelación en octubre del año pasado, una decisión dictada por la Sala I de la Cámara, que hizo lugar a un pedido de la defensa, tras cinco años de prisión preventiva. Actualmente está siendo juzgado por segunda vez. Manuel Garrido, abogado defensor de Bazán y presidente de Innocence Project Argentina, responsabiliza al Estado por no cumplir con su deber de investigar “un crimen atroz como el que tuvo como víctima a Anahí Benítez. Frente a la presión de víctimas, medios, la política y la sociedad, y sin pistas, los investigadores armaron una causa contra Marcos Bazán, a quien se cruzaron porque vivía en la Reserva”

Innocence Project Argentina es una organización que trabaja defendiendo a personas condenadas por error o con causas armadas, que se presentó como amicus curiae ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. En diciembre de 2021 ese Tribunal resolvió anular el veredicto y la sentencia condenatoria y reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que, a través de un Tribunal distinto, se realice un nuevo juicio.

Desde la defensa de Marcos aseguran que “se protege a la policía”, también insisten en relacionar el caso de Damián Lozano, entonces jefe del distrito Lomas de Zamora Norte de la Bonaerense, que a cuatro meses del femicidio fue detenido por narcotráfico y trata de personas, en el barrio Parque Barón, donde vivía Anahí. Recordemos que la comisaría de ese barrio (N° 9), allanada durante esa investigación, fue también la encargada del operativo de búsqueda, un operativo con el que la familia estuvo disconforme.





Sobre este tema Sol resalta que “no hay solamente una causa armada, sino que hay un delito real, que hay un femicidio que sucedió y que en todo caso la consigna más importante de Justicia por Anahí es la resolución de ese femicidio”. Es por eso que como comisión siguen exigiendo que exista una investigación real, transparente y abierta “que se meta con los poderes que se tenga que meter para que podamos resolver todas las dudas que tenemos alrededor del caso”.

La pregunta sobre qué pasó con Anahí sigue flotando en el patio del colegio al que iba, en la casa de su familia que sostiene la vida a pesar d la falta de respuestas, en las calles con miles de personas que marchan pidiendo justicia y en el juzgado en el que esta vez los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo tendrán la responsabilidad de definir una condena para los acusados, sin embargo más allá de la sentencia que decidan a fin de mes ¿despeja el juicio lo que le ocurrió a la adolescente de Lomas de Zamora? podrán responder ¿Quién mató a Anahí Benítez?