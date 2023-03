La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado en el que cuestionó las alusiones del extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger, puesto que consideraron que “banalizó la Shoá trazando un paralelismo entre la coyuntura política de nuestro país y el régimen nazi".

A través de su cuenta de Twitter, la DAIA realizó un "llamado de conciencia" por lo que interpretaron como una banalización del Holocausto por parte del exfuncionario del gobierno macrista.

"En declaraciones a perfilcom", expone la publicación, "el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, banalizó la Shoá trazando un paralelismo entre la coyuntura política de nuestro país y el régimen nazi".

En ese sentido, la organización aclaró que “el nazismo significó el intento de eliminación y exterminio de un pueblo", y subrayó que "las discusiones políticas nacionales no se relacionan en absolutamente nada con la tragedia que costó la vida a millones de seres humanos".

"Es imprescindible que todos los sectores de nuestra sociedad dejen de banalizar la Shoá y se comprometan en la lucha contra el antisemitismo y los discursos de odio", finalizó la DAIA.

El posteo en cuestión hace referencia a "declaraciones" de Sturzenegger en una columna de opinión publicada el domingo pasado en el diario Perfil. En ese texto, titulado "¿Es posible cerrar la grieta?", el economista del PRO y artífice del MegaCanje de 2001 sostuvo lo siguiente:

"Para otros, la mera idea de cerrar la grieta sería como haberle pedido a Inglaterra que hiciera lo mismo con la Alemania nazi. Es decir, un camino inútil, porque la Alemania nazi nunca tuvo intención de negociar nada (sino, en todo caso, de ganar tiempo mientras embolsaba pequeñas victorias que no le generaban costo). Según este segundo enfoque, intentar cerrar la grieta no solo lleva a la inacción, sino que, además, puede resultar en ataques de aquellos con los que se intenta negociar (que fue lo que le pasó a Chamberlain)".

Pese al cuestionable paralelismo, este no fue el único planteo de Sturzenegger que generó revuelo. Sucede que, en el mismo artículo, reveló que durante el gobierno de Cambiemos se evaluó expropiar el canal de noticias C5N, entre otras medidas que implicaban quitarles recursos a los opositores, por recomendación del exfuncionario menemista Roberto Dromi, quien estuvo a cargo de orquestar la masiva privatización de las empresas estatales durante los años 90.

Fue la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo cuestionó públicamente durante un reciente acto en el Senado. "No fue algo que se escapó", señaló CFK y al respecto agregó: “En un off se dicen barbaridades que después se niegan, pero me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó y después decidió publicarlo. A nadie se le movió el amperímetro".