Central acumula deudas a su pasivo cada día. Los reclamos se suceden y el último en formalizarse llegó por parte de Olimpia de Paraguay por el pase de Lucas Gamba. La transferencia se firmó en julio de 2019, se renegoció en septiembre de 2020 pero en Arroyito nunca terminaron de cumplir los compromisos pactados y hoy la deuda llega casi al medio millón de dólares. Central quedó por FIFA imposibilitado de sumar refuerzos hasta que no pague la deuda.

En julio de 2019 Central contrató a Gamba, proveniente de Huracán. Por entonces, Huracán tenía una deuda con Olimpia de Paraguay por 1.500.000 de dólares. En el acuerdo, el club de Parque Patricios le cede a Central el pase de Gamba a cambio de asumir los canayas la deuda de Huracán con Olimpia. A su vez, Olimpia tenía sin pagar a Central el pase de José Leguizamón por 900 mil dólares. De esta manera Central se dio por cobrado el pase de Leguizamón y lo descontó de la deuda que se generó por Gamba. La diferencia en la triangulación era de 600 mil dólares que Central pasó a deberle a Olimpia. En su momento se hizo un convenio de pago en cuotas. Central pagó la primera para lograr la firma del acuerdo, que incluía a Huracán y Olimpia, Gamba empezó a jugar con la auriazul y luego en Arroyito se olvidaron de girar los dólares faltantes a los guaraníes.

En septiembre de 2020 se renegoció debido a los reiterados reclamos de Olimpia a Central para cobrar la deuda. Gamba seguía jugando en Central a pesar de que el jugador no se terminó de pagar. Agotadas las instancias institucionales los paraguayos llevaron la queja a FIFA el año pasado y ahora la casa rectora del fútbol mundial sancionó a Central.

El Tribunal de Disciplina de la FIFA inhibió a los auriazules tanto para vender jugadores como para incorporar. La sanción será levantada una vez que Olimpia eleve su conformidad y para eso los canayas no tienen más que pagar la deuda con los guaraníes que hoy supera los 450 mil dólares. Incluso se puede llegar a un acuerdo entre los clubes para pactar nueva forma de pago. Si bien Olimpia estuvo más de un año reclamando a los ex directivos de Central, como en Arroyito hay nuevas autoridades el presidente Gonzalo Belloso intentará destrabar el conflicto con un acuerdo debido a la situación de asfixia que atraviesa la tesorería auriazul. Los canayas hoy no tienen medio millón de dólares disponibles. Aunque el libro de pases se abre en julio, por lo cual tienen aún algunos meses para evitar que la sanción lo tome en el período de mayor negociaciones.