El juez de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Fux, se pronunció este miércoles por absolver al expresidente Jair Bolsonaro de todos los cargos de golpismo y pidió además la "anulación de todo el proceso". Fux fue el tercero de los cinco jueces del máximo tribunal del país en presentar su voto y defendió la tesis de las defensas, que exigen que el asunto sea juzgado en otras instancias, después de que el relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino ya se pronunciaran por la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos. El juez resumió su posición en la idea central de que si no hubo un gobierno depuesto, no puede hablarse de golpe de Estado.

En un pronunciamiento que duró más de 10 horas, Fux consideró que las acusaciones de haber conspirado para intentar impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022, fueron "bien señaladas por la Fiscalía". Aún así, sostuvo que la Fiscalía no probó cabalmente todo aquello por lo que ha acusado a Bolsonaro y aseguró que en un juicio penal "la responsabilidad criminal debe ser probada más allá de toda duda razonable", lo que en su opinión no ocurrió.

Fux eximió a Bolsonaro de haber conspirado contra la democracia con su agresiva campaña de descrédito del sistema electoral antes de los comicios de 2022, en los fue derrotado por Lula, y afirmó que "discursos o entrevistas" no pueden ser tratados por la justicia como si fueran "narrativas subversivas". Pero más allá de absolver a Bolsonaro y sus consideraciones sobre la acusación, el juez fue incisivo en sus críticas al propio proceso abierto en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal.

El magistrado sostuvo que Bolsonaro y los otros siete acusados carecían de "pregorrativa de foro" el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes. En ese marco agregó que el máximo tribunal solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, los cuales consideró que no fueron debidamente probados. Y sobre los hechos de enero de 2023, cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder, subrayó que deben quedar al margen de la jurisdicción de ese tribunal.

Tras esas consideraciones Fux se pronunció por "la incompetencia absoluta" del tribunal y sugirió la "nulidad de todos los actos decisorios practicados", pero igual absolvió a Bolsonaro de todos los cargos. Ahora, con dos votos por la condena de los reos y el pedido de nulidad de Fux, falta que voten este jueves la jueza Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del tribunal. En caso de condena el viernes serán debatidas las penas, que podrían llegar a unos 40 años de prisión.