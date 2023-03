Con un discurso atravesado por la crisis de inseguridad, y un reiterado pedido a Nación y Provincia para frenar la violencia, el intendente Pablo Javkin dejó inaugurado ayer un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo. En esta oportunidad, y en el último año de su mandato, el jefe del Palacio de los Leones no adelantó el envío de proyectos al cuerpo para su tratamiento. "Creo que hoy no tenemos otra prioridad, no podemos soltar este tema. Rosario entera hoy tiene que exigir, y ha logrado que el país incorpore la urgencia de la situación de la ciudad. Esta era la oportunidad para remarcarlo", dijo Javkin a Rosario/12 sobre este punto. De todos modos, el intendente anunció varias medidas para tratar la problemática; entre otras, sumar 600 cámaras al sistema de videcontrol, y la creación de una Agencia Local dedicada a prevenir y abordar el consumo problemático. "Mi equipo y yo tenemos una certeza: a pesar de todo lo que pasó, de todas las crisis que enfrentamos, quien gobierne la ciudad en el próximo turno encontrará sus cuentas ordenadas, las calles pavimentadas e iluminadas, con más salud y más cultura, con cientos de espacios de cuidado y oportunidades para nuestros pibes y pibas, con más pulmones verdes, conectada al mundo y a la economía del conocimiento", detalló Javkin.

Bajo el sol que apretaba fuerte ayer al mediodía en los alrededores del Palacio Vasallo se reunieron varias personas para apoyar al intendente Javkin con banderas de Arriba Rosario, Somos y Barrios de Pie. En el hall central del Concejo se ubicaron la mayoría de los funcionarios y funcionarias del gabinete que siguieron el discurso a través de una pantalla. En las gradas estuvieron, entre otros, la senadora nacional Carolina Losada, su par de bancada, Darío Scarpin, los diputados provinciales Ariel Bermúdez, Julián Galdeano y Clara García, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, el camarista federal, Aníbal Pineda, el procurador Jorge Barraguirre, el fiscal regional Jorge Baclini, la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, dirigentes sindicales, sociales, políticos, industriales y empresariales.

Funcionariios judiciales de alto rango y legisladores nacionales estuvieron ayer en el Concejo

En los palcos se ubicaron el rector de la UNR, Franco Bartolacci, el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, junto a familiares y víctimas de la inseguridad. Mientras los y las concejalas se ubicaban en sus bancas para escuchar el discurso de Javkin, la presencia del concejal oficialista Fabrizio Fiatti en silla de ruedas por un grave problema de salud, generó un largo y sostenido aplauso de sus pares y de las personas que siguieron la apertura de sesiones.

"Hoy no vengo a dar un discurso. Esto se soluciona con hechos, no con palabras. Por eso, voy a ser breve, tenemos otras urgencias. Hoy, vengo como Intendente, como un vecino más, a participar de esta reunión", señaló Javkin, para luego agradecer a todo el Concejo "por el trabajo codo a codo de todos estos años, en las disidencias y en las coincidencias, como tiene que ser, como hacemos las cosas en Rosario". El jefe del Palacio de los Leones agregó: "Nos tocó un tiempo difícil: enfrentar una pandemia, una crisis económica que se agrava cada vez más, un ecocidio. Y una escalada de violencia que mata a nuestra gente".

Seguidamente, Javkin realizó un balance gestión destacando, entre otros puntos, el saneamiento de las cuentas municipales, las obras de urbanización en barrios populares, las obras de reconstrucción de calles, la puesta en valor de 35 espacios públicos, la instalación de 41 mil luces led y la poda de 90 mil árboles para despejar luminarias. Y en el marco de la aprobación de la prórroga del sistema de higiene urbana, Javkin dijo que la próxima semana se firmarán los contratos para la compra de 20 camiones y 8 equipos para la recolección de residuos y 3 mil contenedores.

Al referirse a la puesta en marcha del nuevo sistema de videocontrol con 70 puntos fijos, 4 móviles y 5 tótems para el control de velocidades y la lectura de patentes, el intendente precisó que más de 9 millones de lecturas mensuales ya están a disposición del MPA y del Centro de Monitoreo de la Provincia para detectar aquellas con pedido de captura. Luego anunció que sumarán 600 cámaras con la última tecnología. "Más ojos mirando, inteligencia artificial y reconocimiento biométrico que estarán a disposición de las fuerzas de seguridad para que nos cuiden mejor", indicó.

Hubo además referencia al Transporte Público: "Nos comprometimos a tener 690 unidades en la calle en marzo, y las tenemos. Nos comprometimos a retroceder en la fusión de líneas, y lo hicimos. Dijimos que íbamos a incorporar 57 coches nuevos, ya llegaron 40 y estamos esperando las 17 que restan. Hay que seguir, el servicio no es lo que queremos, pero es un piso que hay que mejorar. Y al fin logramos traer la SUBE en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación".

Javkin subrayó la importancia de reactivar los centros urbanos. "Uno de los grandes derrumbes de las ciudades por la pandemia", consideró, para luego describir: "Hicimos cinco Noche de las Peatonales con más de 130 mil personas que las disfrutaron. Reconstruimos a nuevo la peatonal San Martín. y para abril, vamos a hacer un nuevo intento para instalar un mercado gastronómico en la Plaza Montenegro. Hoy tenemos plena ocupación de locales comerciales en el centro; y en mayo, con gran alegría, anunciamos que vuelve La Favorita".

Por otra parte, habló de la creación de más Puntos Cuidar en Barrio Agote, Uriburu y Avellaneda y otro que se abrirá en La Sexta, mencionó el Programa de Agricultura Urbana. Anunció la creación de un Centro de Salud en Avellaneda Oeste para atender a 6500 personas, la ampliación del Centro Cuidar 23 de febrero, la construcción del nuevo Centro de Salud Martin. En el sur, harán un nuevo edificio para el Centro de Salud Sur, con 6 consultorios. En el norte ampliaremos los Centros de Salud Alicia Moreau y el Casiano Casas, además de construir un centro de salud provisorio en Barrio Olímpico con 450 metros cuadrados de atención primaria.

El intendente mostró dos mapas. Uno con el detalle de los penales donde se encuentran alojados los delincuentes de extrema peligrosidad. "No son tantos. Lo venimos exigiendo. Pongan inhibidores de señal y control estricto de las comunicaciones para que no puedan ordenar más crímenes desde las celdas", subrayó. El otro mapa es el que revela "donde hay mayor accionar de la narco mafia". "Como verán, son 5 puntos de la ciudad, el 13% del territorio que concentra la mayoría de los hechos que involucran armas de fuego. Como verán no son tantos y lo venimos exigiendo desde que asumimos: ahí tienen que estar las fuerzas federales actuando", agregó.

Además, planteó que en cada mesa de trabajo viene exigiendo la necesidad de contar con 5 mil agentes policiales, bien equipados y capacitados, y 400 patrulleros circulando con tecnología para la prevención y la detención. "Hoy, estamos muy lejos de ese número, hace falta llegar a él lo antes posible", pidió. Frente a la batería de anuncios realizados esta semana por el gobierno nacional para frenar la violencia en la ciudad, Javkin expresó: "Ahora, lo importante, son los resultados. Tenemos que comprometernos todos a ayudar y a controlar que las fuerzas desplegadas ordenen, que su llegada no sea esporádica sino que se queden en los territorios que señalamos, que les lleven tranquilidad a los vecinos de esos lugares que tanto sufren, que sigan llegando todas las que sean necesarias".

El mandatario consideró que el resto de las acciones como "el fortalecimiento de la justicia federal y las fiscalías, el control y la infraestructura de inteligencia en las cárceles para presos de alto perfil, el accionar de la UIF en la prevención del lavado de dinero, el trabajo de la Procunar investigando la narcocriminalidad, el seguimiento de las armas desde la Anmac, la supervisión de cargas en las aduanas, la defensa de nuestras fronteras, las rutas y las vías navegables, una fuerte inversión en urbanizaciones y el trabajo social para la integración y cuidado de nuestros pibes y pibas, se haga todo junto, todo a la vez".

Javkin expresó la necesidad de ir a fondo y avanzar rápido con obras que generen más igualdad. "Urbanizar, urbanizar y urbanizar, porque es dignidad pero también ataca la vulnerabilidad, genera oportunidades para nuestros pibes y dificulta el accionar delictivo", manifestó, y celebró la llegada del cuerpo de ingenieros del ejército que, afirmó, apoyaran con tareas de ordenamiento, logística y obras urgentes en barrios que hay que abrir e integrar: "Valoramos que se escuche a Rosario. Ya estamos trabajando para aportar todo lo que esté a nuestro alcance y controlando que los resultados se noten cuanto antes. No queda más tiempo, en medio de todo esto hay vidas en juego".

Repercusiones

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck (Bloque Radical), consideró que fue "muy importante que el intendente planteara públicamente a toda la ciudad cuál es el problema principal, y cuáles son a nuestro juicio las medidas que deberían tomar los otros niveles del Estado para que podamos abordar la lucha contra la narcocriminalidad". La edila radical valoró la tarea de concejales y concejalas en las últimas semanas. "Se pusieron a disposición y hemos trabajado juntos en el territorio para tratar de combatir juntos este flagelo. Si bien el intendente anunció medidas y no tanto proyectos legislativos, me parece que la situación lo amerita. Y lamentablemente el principal problema que hoy tiene la ciudad es una competencia que el intendente no tiene. Por eso era importante hacer público y compartir el diagnóstico de lo que estamos viviendo, es como un pedido de actuación urgente a la Provincia y la Nación", indicó la titular del cuerpo.

"Antes de entrar al recinto le dije al intendente que es momento de acciones, la gente necesita ver no un resultado inmediato pero al menos ver que lo que se anuncia efectivamente sucede. Nosotros le transmitimos que estamos dispuestos a colaborar para gobernar este caos, pero no para ser parte de un simulacro", señaló el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura). "Por eso le propusimos que se conforme a partir de mañana mismo un comando unificado para la implementación de las medidas de seguridad anunciadas. Hay que crear un área de trabajo diario con participación de todas las fuerzas políticas que, plano en la mesa, ejecute y monitoree el desarrollo de las medidas anunciadas”, agregó el edil.

La concejala Norma López (Frente de Todos-PJ) dijo que muchos de los proyectos del Programa de Reconstrucción que anunció el intendente Javkin están dentro del discurso de apertura de sesiones del 2022. "En obra pública no hubo cuestiones nuevas, excepto los que atienden en materia de seguridad y los nuevos acuerdos con Nación. Valoro la acción para la prevención en consumo y adicciones, algo que venimos trabajando mucho en este Concejo pero que nunca les interesó escuchar", apuntó la edila justicialista. "Creo que sí el intendente ha diluido responsabilidades. En estos cuatro años, el intendente ha trabajado con muy pocas organizaciones territoriales, nunca hizo una convocatoria amplia. Esta es la oportunidad de hacerlo porque el momento en el que estamos es crítico. Tampoco dejemos de lado el tema de la plata negra. Otros años el intendente habló más sobre eso. Y este año, cuando ya tenemos una agencia que ha quedado muy difusa, nunca nos mandaron un informe", cuestionó la concejala.