“Un nuevo golpe, que esta vez supera la asfixia financiera, la violencia institucional, el ataque permanente y las trabas a la gestión. Porque meterse con el sueldo de la gente es jugar con el pan de los riojanos. Cientos de trabajadoras municipales que hoy, Día de la Mujer, no pueden llevar un plato de comida a su casa. Este es un nuevo nivel de violencia”, escribió desde su cuenta de twitter este miércoles la intendenta opositora, radical y aliada de Cambiemos, Inés Brizuela y Doria.

Además, acusó al Gobierno provincial retacea fondos y por eso el municipio no puede afrontar la grilla salarial, por lo que le exigió al gobernador Ricardo Quintela que “transfiera los fondos al municipio”. Según la jefa comunal había 800 municipales sin cobrar”.

Este jueves fue publicada la foto de la reunión entre la Intendenta capitalina y el Gobernador y la novedad se conoció a través de la cuenta de twitter del mandatario. Se reunieron para resolver el conflicto que afectó al personal municipal.

“Recibí a Inés Brizuela y Doria para ayudarla a resolver el problema con el pago a trabajadores y funcionarios municipales que cobran a través del Banco Macro. Al Municipio le faltaba un monto para completar este pago, y desde Provincia enviaremos el faltante para resolver el problema hoy”, fue el mensaje de Quintela. La funcionaria que lidera la oposición ratificó que el salario de las 800 personas estaba depositado y expresó: “El respeto y cumplimiento de la ley, es el único camino para el bienestar de nuestra gente”.

El jefe de Gabinete, Juan Luna volvió a apuntar al gobierno municipal y expresó que “hubo una situación de preocupación para algunos trabajadores municipales que fueron 300 y que cobran por el Banco Macro porque la Municipalidad no procedió a depositarles sus haberes. La intendenta pidió una ayuda de 33 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones, pero se nos quieren echar encima mentiras, situaciones contra los trabajadores municipales pero la municipalidad teniendo los recursos económicos no quiso hacer frente, no quiso aportar los datos si estos 300 trabajadores son funcionarios o no y hay cuestiones que no logramos entender porque no manejamos la base de datos”, expresó el funcionario y aseguró que “hay un incremento desmesurado en la cantidad de funcionarios de la municipalidad, muchos se designaron durante los últimos meses”.

“Por lo que tenemos entendido estarían entre 550 los funcionarios, casi el triple de los que había al inicio de la gestión. El mes que viene la municipalidad debería hacerse cargo de la totalidad del pago a sus funcionarios”, consideró.